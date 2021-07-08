18 yaş üstü aşılamada Samsun ‘turuncu’, çevre iller ‘sarı’

Orta Karadeniz’de 18 yaş üstü aşılamada Amasya, Ordu ve Sinop ‘sarı’ kategoriye yükselirken, Samsun’un ise ‘turuncu’ kategoride çevre illerin gerisinde kalması dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye’de en az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfus yüzdesi oranlarını paylaştı. Verilere göre birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 59,42, ikinci doz ortalaması yüzde 26,11 olurken, 1, 2 ve 3. doz aşı toplamı ise 55 milyon 349 bin 378 oldu.

Samsun’da aşılama oranı çevre illerin gerisinde kaldı. 18 yaş üstü nüfusta aşılama oranı yüzde 61,7 olan Samsun turuncu kategoride yer aldı. Çevre illerden Sinop’ta 18 yaş üstü aşılama oranı yüzde 66,6, Amasya’da yüzde 70,7 ve Ordu’da ise yüzde 66,9 oldu. 18 yaş üstü aşılama oranı Samsun’da fazla olan Sinop, Amasya ve Ordu aşılama haritasına göre sarı kategoride yer aldı.

Sinop’ta bu zamana kadar 191 bin 90 doz, Samsun’da 1 milyon 8 bin 367, Amasya’da 298 bin 109 ve Ordu’da 633 bin 130 doz aşı yapıldı.

Bakan Fahrettin Koca, kendisine ait sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Harita kırmızıdan maviye dönecek. Aşı programının başarıya ulaşma hızı salgını gündemden çıkarma süremizi belirleyecek. Aşınızı olarak mücadeleye katılın” ifadelerini kullandı.