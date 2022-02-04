17 yıllık evlat özlemi 3’lü tedavi kombineyle sona erdi

Diyarbakır’da, üçlü kombinle yaptığı tedavi sonucu 17 yıllık bebek özlemi sona erdi.

Diyarbakır’a 17 yıllık bebek özlemiyle gelen 32 yaşındaki Meliha Okşaş, düşük yumurta rezervi nedeniyle bebek sahibi olamıyordu. Arkadaş tavsiyesiyle başvurduğu Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer tarafından PRP, fitoterapi, akupunktur tedavileri sonucu ilk tüp Bebek denemsinde gebelik müjdesi pozitif sonuçlandı. Sevinç gözyaşları döken Okşaş, 17 yıldır hasretle beklediği bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı.