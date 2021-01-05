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17 yıllık çocuk özlemi PRP ve akupunktur tedavileri ile son buldu

Mardin’de yaşayan 17 yıllık evli Gurbet Kılıç, doğal yoldan çocuk sahibi olmayınca birçok ilde farklı tedavi yöntemlerine başvurdu. Gittikleri kliniklerde olumsuz sonuçlar alan Kılıç çifti, arkadaş tavsiyesi üzerine Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Kılıç çiftinin çocuk özlemi, burada yapılan akupunktur, fitoterapi gibi tedaviler ile son buldu.

Sağlık 05.01.2021, 10:43
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17 yıllık çocuk özlemi PRP ve akupunktur tedavileri ile son buldu

Mardin’de yaşayan 17 yıllık evli Gurbet Kılıç, doğal yoldan çocuk sahibi olmayınca birçok ilde farklı tedavi yöntemlerine başvurdu. Gittikleri kliniklerde olumsuz sonuçlar alan Kılıç çifti, arkadaş tavsiyesi üzerine Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Kılıç çiftinin çocuk özlemi, burada yapılan akupunktur, fitoterapi gibi tedaviler ile son buldu.

Mardin’de yaşayan 17 yıllık evli Gurbet Kılıç, doğal yoldan çocuk sahibi olmayınca farklı illerde birçok kliniğe başvurdu. Buralarda 3 defa tüp bebek başarısızlığı ve 2 defa da aşılama tedavileriyle olumsuz sonuçlar alan Kılıç, en son Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer tarafından muayene edildi. Yapılan muayene sonucu Prof. Dr. Çoksüer ve ekibi çifte, akupunktur ve fitoterapi tedavileri uyguladı. Tedavileri başarılı olan Kılıç çiftinin çocuk hasreti, 17 yıl sonra gebelik kesesinin görülmesiyle son buldu.

"Hasta da çok ciddi bir şekilde stres yükü vardı"

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın 17 yıldır çocuk özlemi çektiğini daha önce de farklı kliniklere giderek tedavi olduğunu söyledi. Hastasının İstanbul’da 3 defa tüp bebek başarısızlığı geçirdiğini ifade eden Prof. Dr. Çoksüer, "2 defa aşılama yapmış. Birçok tedavi uygulaması olmuş. Ve çocuk sahibi olması için çok sayıda yumurta güçlendirme tedavisi görmüştü. Fakat, bir türlü başarılı olamamış. Hastamız bir arkadaş tavsiyesiyle bize geldi. Biz de hastayı değerlendirdiğimizde, hastanın yumurtalarında tembellik olduğunu gördük. Hastanın teşhisini koyduk. Hastaya doğru tedavi vermek başarımızın ana anahtarıdır. Biz bu hastamıza önce yumurtaları güçlendirme tedavisi yaptık. Birincisi yumurta detoks tedavisi yaptık. İkincisi de akupunktur tedavisi uyguladık, sonrasında biz tüp bebek uygulamasına geçtik. Burada amacımız, yumurtaların kalitesini yükseltmek ve aynı zamanda hormon düzeyini normal seviyeye düşürmek. Akupunkturdan şu şekilde yararlandık. Hasta da çok ciddi bir şekilde bir stres yükünün olduğunu da gördük" dedi.

"Her hastaya aynı dozda, aynı şekilde ilaç vermiyoruz"

Akupunkturun hem yumurtaların kalitesini arttırdığını hem de rahim duvarını güçlendirdiğini aktaran Prof. Dr. Çoksüer, "Hem bağışıklık sistemini artırıyor hem de stres yükünü azaltıyor. Biz aynı zamanda bu hastalara özgü olarak fitoterapiler de veriyoruz. Aynı zamanda eşine de bitkisel tedaviler verdik spermi güçlendirmek için. Hem yumurta detoksu yaptık hem de sperm detoks tedavisi yaptık ve ondan sonra tüp bebek uygulaması gerçekleştirdik. Verdiğimiz tedavi de çok önemli. Biz burada verdiğimiz tedavide hastaya özgü, hastaya spesifik olarak ilaç tedavi dozunu belirliyoruz. Biz, her hastaya aynı dozda, aynı şekilde ilaç vermiyoruz. Tüp bebek uygulaması öncesinde aynı zamanda rahim duvarının tutunması için rahim gençleştirme tedavisi uygulamasını yaptık. Biz hastamıza transferi uyguladık. Transferden sonra tahlile baktık. Tahlilimiz yüksek çıkınca hasta gözlerine inanamadı. Müthiş bir mutluluk kaynağı oluştu. Hastamız gebelik olacağına hala inanmıyordu, ta ki bugün ultrasonda gebelik kesesini görünceye kadar. Hastamızda mutluluk gözyaşlarını gördük. Hiç kimse umudunu yitirmesin. Doğru tedavi, doğru klinik, doğru hekim başarının anahtarıdır" diye konuştu.

"Pes ettim, 3-4 sene tedaviye ara verdim"

37 yaşındaki Gurbet Kılıç, 17 senedir evli olduğunu, 3 sefer tüp bebek denemesi yaptığını söyledi. Tüp bebek tedavilerinin tutmadığını, 2 sefer de aşılama yaptığını dile getiren Kılıç, "Çok tedavi gördüm. Sonra Hakan hocayı araştırdım, onun yanına geldim. İlk denemede çok şükür, şu anda gebelik var. İlaçlar, tedaviler her şey yolunda gidiyordu ama sonuç vermiyordu. Pes ettim, 3-4 sene tedaviye ara verdim. Yoruldum ve en iyisi evimde oturayım dedim. Sonra Hakan hocayı araştırdım ve dedim bu seferde şansımı deneyeyim. Belki Allah yüzümü güldürür. Şu anda çok şükür gebelik kesesi görüntü. Kimse pes etmesin” şeklinde konuştu.
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