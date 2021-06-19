banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi
Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi

17 yaşındaki kız çocuğu ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Samsun’da epilepsi nöbeti geçiren 17 yaşındaki kız çocuğu ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Sağlık 19.06.2021, 20:34
17 yaşındaki kız çocuğu ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Samsun’da epilepsi nöbeti geçiren 17 yaşındaki kız çocuğu ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Ayvacık ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki H.S. epilepsi nöbeti nedeniyle Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan kız çocuğu epilepsi nöbetini tekrarlayınca Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevkine karar verildi. Samsun’dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Ayvacık ilçesine giderek H.S.’yi alıp OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Ambulans helikopterde de epilepsi nöbeti geçirdiği öğrenilen H.S.’ye sağlık ekipleri helikopter içinde müdahale etti.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
21°
parçalı az bulutlu
banner493