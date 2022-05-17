banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’de
Mutfak tüpüne zam geldi!
Mutfak tüpüne zam geldi!
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!
İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı
İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı

17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü’nde Ankara ve İstanbul’da tansiyon ve nabız ölçümü yapıldı

17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü’nde hipertansiyon ile ilgili farkındalık oluşturma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Ankara’da Armada AVM otoparkında ve İstanbul’da Beşiktaş Barbaros Anıtı Meydanı’nda kurulan sağlık çadırlarında uzman doktorlar, ziyaretçilerin tansiyon ve nabız ölçümlerini yaptı.

Sağlık 17.05.2022, 16:36
17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü’nde Ankara ve İstanbul’da tansiyon ve nabız ölçümü yapıldı

17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü’nde hipertansiyon ile ilgili farkındalık oluşturma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Ankara’da Armada AVM otoparkında ve İstanbul’da Beşiktaş Barbaros Anıtı Meydanı’nda kurulan sağlık çadırlarında uzman doktorlar, ziyaretçilerin tansiyon ve nabız ölçümlerini yaptı.

Kardiyovasküler Akademi Derneği, dünyada önlenebilir ölümlerin en önemli sebeplerinden olan hipertansiyon konusunda farkındalık sağlamak ve son yıllarda ön plana çıkan hipertansiyon hastalarında yüksek kalp atım hızının, kalp hastalığına bağlı ölüm riskini artırdığı bilgisinin önemini vurgulamak amacıyla AstraZeneca Türkiye ve OMRON Healthcare’in destekleriyle “HayATIMın HIZI Kontrolümde” projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü’nde Ankara ve İstanbul’da kurulan sağlık çadırlarında sağlık çalışanları, ziyaretçilerin nabız ve kan basıncı ölçümlerini yaparak ölçüm sonuçlarına göre ziyaretçileri bilgilendirdi.

Yetişkinlerde hipertansiyonun görülme sıklığı yüzde 30 - 45 civarında

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre hipertansiyon erken ve önlenebilir ölümün en önemli nedenlerinden birisi olarak görülüyor. 2015 yılı verilerine göre yetişkinlerde hipertansiyonun görülme sıklığı yüzde 30 - 45 civarında, her 4 erkekten biri ve her 5 kadından biri hipertansiyon hastası. Hipertansiyonun ilerleyen yaşlarda yaygınlaştığı biliniyor. 60 yaş üstü kişilerde görülme sıklığı yüzde 60’ın üzerine çıkabiliyor. Hipertansiyon tüm dünya genelinde sosyoekonomik göstergelerden bağımsız olarak yaygın ve benzer bir şekilde görülüyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü’nün son verilerine göre, hipertansiyonu olan yetişkinlerin yarısından azı (yüzde 42) teşhis ve tedavi görmektedir. Hipertansiyon nedeniyle ilaç kullananların bile sadece yüzde 21’i tam bir tedavi alabiliyor. Hipertansiyonu olan yetişkinlerin yaklaşık yüzde 46’sı da bu duruma sahip olduklarının farkında değiller.

Türkiye’de yapılan araştırma projesi TEKHARF’in (Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri) verilerine göre ise tüm yaş gruplarında kadınlarda kan basıncı erkeklerden daha yüksek. Ayrıca 2018 - 2019 verilerine bakıldığında hipertansiyon kaynaklı ölümlerin kadınlarda daha fazla olduğu görülüyor. Bunun yanında farkındalık oranlarına bakıldığı zaman kadınların yaklaşık yüzde 60’ının, erkeklerin ise yaklaşık yüzde 40’ının hastalığının farkında olduğu ortaya çıkıyor.

“Hipertansiyon önemli bir ölüm nedenidir”

Kardiyovasküler Akademi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Kozan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2021 verilerine göre tüm dünyada 7,5 milyon kişinin hipertansiyon nedeni ile hayatını kaybettiğini söyleyerek bu rakamın tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 12’sine karşılık geldiğine dikkat çekti.

Kozan açıklamasının devamında, “Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise ülkemizde her dört ölümden birinin nedeni hipertansiyon. Artan kan basıncı, kalp krizine yol açan kalp damar hastalıkları, felç ve beyin kanaması için önemli bir risk faktörü olarak öne çıkıyor. Bunun yanında son yıllarda yapılan çalışmalarda, hipertansiyonu olan hastalarda yüksek kalp atım hızının kalp nedenli ölüm riskini belirgin şekilde artırdığı da gözlemlendi. Bu nedenle, hipertansiyonu erken tanımak, uygun tedavi etmek ve bu hastaların kalp atım sayılarını takip etmek ölüm riskini azaltmak için oldukça önem taşıyor. 6 ‘HayATIMın HIZI Kontrolümde’ projesi kapsamında kuracağımız çadırları ziyaret edenler uzman doktorlar tarafından tansiyon ve nabız ölçümleri yapılarak konuyla ilgili bilgilendirilecek ve hipertansiyon hastası olduklarını öğrenmeleri durumunda erkenden gerekli önlemleri alma imkanını bulacak. Halkımız bu proje sayesinde hipertansiyon konusunda önemli bir farkındalık da kazanmış olacak” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
23°
açık