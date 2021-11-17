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17 Kasım Dünya Prematüre Günü

Dünyada ve ülkemizde prematüre bebekler ve bebeklerin sağlık sorunlarına dikkat çekmek üzere, 2011 yılından bu yana 17 Kasım "Dünya Prematüre Günü" olarak kutlanmaktadır. Dünya Prematüre Günü, prematüre doğum nedenli ölümler, yeti kaybı ve neden olduğu diğer sağlık problemlerine dikkat çekmek için bir fırsat olduğu gibi olası çözüm yollarını gündeme getirmek için de önemli bir şanstır. Dünya çapında düzenlenen çok sayıda etkinlik, bu çabaların özünü oluşturmaktadır. Türkiye Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Öznur Küçük bu gün kapsamında ailelere önemli bilgiler verdi.

Sağlık 17.11.2021, 13:17
17 Kasım Dünya Prematüre Günü

Dünyada ve ülkemizde prematüre bebekler ve bebeklerin sağlık sorunlarına dikkat çekmek üzere, 2011 yılından bu yana 17 Kasım "Dünya Prematüre Günü" olarak kutlanmaktadır. Dünya Prematüre Günü, prematüre doğum nedenli ölümler, yeti kaybı ve neden olduğu diğer sağlık problemlerine dikkat çekmek için bir fırsat olduğu gibi olası çözüm yollarını gündeme getirmek için de önemli bir şanstır. Dünya çapında düzenlenen çok sayıda etkinlik, bu çabaların özünü oluşturmaktadır. Türkiye Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Öznur Küçük bu gün kapsamında ailelere önemli bilgiler verdi.

Her yıl dünyaya gelen her 10 bebekten bir tanesi prematüre olarak doğmaktadır. Bu sayı 15 milyona yakındır ve bu bebeklerin yaklaşık yüzde 10’unun buna bağlı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiğini belirten Dr. Küçük, “Gebeliğin 37. haftasından önce meydana gelen doğumlara ‘prematüre doğum’ denir. Prematüre doğum ciddi bir sağlık problemidir bu nedenle de yenidoğan ölümlerinin en önemli nedenleri arasında yer almaktadır” dedi.

Dr. Küçük, prematüre doğumun farklı sebeplere bağlı olarak yaşandığını ifade ederek, "Annenin yaşı, doğum sıklığı, çoklu gebelik durumu bazı kronik hastalıklar, erken doğum için risk oluşturabiliyor. Bunun yanı sıra anne adayının beslenmesinin yetersiz olması, sosyoekonomik seviyesinin düşük olması, yaşanılan coğrafi bölgenin özellikleri, anne adayında ciddi kansızlık (anemi), sigara kullanımı, rahimdeki yapısal bozukluklar ya da tümör gibi etkenler de erken doğum riskini tetiklemektedir" diye sözlerine ekledi.

“Prematüre doğum kaynaklı ölümler ve komplikasyonları önlemek sağlıklı bir gebelik ile başlar” diyen Dr. Küçük, “Gebelik öncesi, gebelikler arası ve sırasında uygun bakım, tüm kadınların sağlıklı gebelik deneyimine sahip olmasını da sağlayacaktır. Örneğin, sağlıklı diyet, tütün ve madde kullanımının önlenmesi ve gebelikle ilgili riskli durumların tespiti için gebelik boyunca uygun aralıklarla hekime başvurmak erken (preterm) doğumların azaltılmasına yardımcı olabilir” dedi.

“Her yıl, daha fazla ülkede; kamusal, parlamenter ve sağlık profesyonellerinin düzenlediği toplantılar ve sanatsal organizasyonlar da dâhil olmak üzere ulusal ve yerel etkinlikler ile Dünya Prematüre Günü’ne katılım sağlanmaktadır” diyen Dr. Küçük, “Mor ışıklı aydınlatmalar ve küçük çorap çizimleri, Dünya Prematüre Günü’nün sembolleri haline gelmiştir. Bu nedenle de görsellerde kullanılan mor renk, duyarlılık ve sıra dışılığı simgelemektedir. Bu vesile ile bütün prematüre bebeklerin sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmelerini dileriz” ifadelerini kullandı.

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