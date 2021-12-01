banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
A Milli Kadın Futbol Takımımız İsrail'i 3-2 Yendi
A Milli Kadın Futbol Takımımız İsrail'i 3-2 Yendi
Kredi ile coin almak yasak!
Kredi ile coin almak yasak!

16 bin liraya diş yaptırdı; hem sağlığından, hem parasından oldu

İstanbul’da yaşayan Yasemin Törü, 16 bin liraya anlaşarak diş tedavisi için gittiği hastanede, iddiaya göre yanlış tedavi uygulanınca kalıcı yüz felci geçirdi. Tedavi sırasında kullanılan aletin parçasının dişinde kalmasıyla yüz felci geçiren ve dinmeyen ağrılar yaşayan Törü, dişçiden şikâyetçi oldu.

Sağlık 01.12.2021, 10:12 01.12.2021, 10:50

İstanbul’da yaşayan Yasemin Törü, 16 bin liraya anlaşarak diş tedavisi için gittiği hastanede, iddiaya göre yanlış tedavi uygulanınca kalıcı yüz felci geçirdi. Tedavi sırasında kullanılan aletin parçasının dişinde kalmasıyla yüz felci geçiren ve dinmeyen ağrılar yaşayan Törü, dişçiden şikâyetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz aylarda Pendik’te özel bir diş hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’da yaşayan 32 yaşındaki güvenlik görevlisi Yasemin Törü, dişlerini yaptırmak için 16 bin liraya anlaştığı özel bir diş sağlığı hastanesine gitti. Hastanede, iddiaya göre tedavi uygulandığı sırada Yasemin Törü’nün dişinde bir alet parçası kaldı. Yapılan müdahalelere rağmen dişin işlevini kaybettiği anlaşılınca Törü’nün dişi, doktorlar tarafından çekildi. O anlarda kabusu yaşayan Törü, ağrılar içinde gittiği başka bir devlet hastanesinde kalıcı yüz felci olduğunu öğrendi. Diş tedavisi için gittiği hastanede yüz felci geçiren Yasemin Törü, aynı zamanda tedavisi yapılmayan dişleri için toplamda 16 bin lirayı ödediğini belirtti.

“İşlem sırasında kullanmış oldukları alet, dişimin içinde kaldı”

Yasemin Törü, “İstanbul’da özel bir diş hastanesine müracaat ettim. Ağız içinde genetik yapıdan dolayı bir sorun vardı. Dişlerimi yaptırmak için müracaat ettim. İlk başta çekimlerime başlanıldı. O an hiç herhangi bir sorunum yoktu. Çekimlerden sonra kanal tedavisi süreçlerine girdik. Kanal tedavisi yapılması gereken dişlerime müdahale edildi. Kanal tedavisi için son bir tane dişim kalmıştı. Doktora bu dişin çekilmesi gerektiğini söylemiştim. Ama kanal tedavisiyle kurtarabileceklerini dile getirdiler. O esnada işleme başladılar. İşlem sırasında kullanmış oldukları alet dişimin içerisinde kaldı. Hatta çıkartırken bayağı bir uğraştılar. O an ben canımın yandığını doktora söyledim ama tabii ki doktor buna aldırış etmedi. Daha sonra aleti çıkarttıktan sonra dişime bir şey enjekte ettiler. Onu enjekte etmeye başladığı andan itibaren sanki dünyam karardı. Artık yolun sonu buraya kadar Yasemin dedim. Çünkü inanılmaz bir acı vardı o an suratımda inanılmaz bir acı oluştu. Doktoruma bunu dile getirdim. Ama hiç umursamadan işleme devam etti. Daha sonra baktı olmuyor. Suratım çünkü berbat bir hal aldı. Kanal tedavisi yaptığı dişin, içerisini kapatıp eks dedi, çekime gidecek dedi. O acıyla, ben o kadar kötü bir haldeydim ki ne yapacağımı, ne edeceğimi bilmiyordum. Eve geldikten sonra zaten ailem suratımın halini görünce çok şaşırdı. Ama yaşamış olduğum acılara daha fazla dayanamadım. Gecesinde Sultanbeyli Devlet Hastanesi acil servisine gittiğimde, oradaki doktorların yüz felci geçirme durumu olduğunu dile getirdiler ve bana orada ağrılarımı kesmeleri için serum taktılar. Biz diş hastanesiyle irtibata geçtik. Doktora ulaşamadık. Hasta sorumlusu asistanla görüştük. Sabaha hiçbir şey kalmayacağını bize söylüyorlar. Ama söyledikleri gibi hiçbir şey olmadı maalesef ki, ben tam o şişliklerle o ağrıyla iki buçuk ay kadar gezdim.” dedi.

“Sonuç olarak yüz felcimin kalıcılığını öğrendik”

Törü, “Ben kendi imkânlarımla daha fazla dayanamayarak Sultan Abdulhamit Han Devlet Hastanesi Eğitim Araştırma Hastanesine müracaatta bulundum. Doktorlar sağ olsun çok güzel ilgilendiler. Yapılması gereken tedavileri uyguladılar. Ve sonuç olarak biz yüz felcimin kalıcılığını öğrendik. İlk başta yüz felci geçirdiğimi doktorlar söyleseydi şayet verilen bir kortizon o anki durumu kurtarabilecekti ama maalesef ki süreç uzadığı için ben geç öğrendiğim için durumu artık yapılabilecek hiçbir şey olmadığını söylediler. Bugün tekrar ben 2.Abdülhamid Han Devlet Hastanesi’nde nöroloji bölümündeydim. Doktorun dediği tek şey Yasemin maalesef yapılabilecek hiçbir şey yok. Çok geç kalınmış bir tedavi, ömür boyu izleri suratını da taşıyacaksın dediler. Maalesef ki ben yüz felci geçirdiğimi öğrendiğimde elimdeki raporlarla birlikte diş hastanesine gittim tekrar. Oradaki beni bu duruma getiren doktorla görüştüğümde bu zamana kadar kabul etmemişti çünkü kendisi yüz felç geçirdiğimi, elimde raporumla gittiğimde bana gülerek evet sen yüz felci geçirdin dedi. Ben de ’neden ilk başta bana yardımcı olmadınız’ dedim. Neden beni tedavi etmediniz dediğimde ben bu konuda cevapsız kaldım.” diye konuştu.

“Yapılma aşamasında olan ama yapılmayan dişlere ben 16 bin lira ücret ödedim”

Törü tedavisi yarım kalan dişlere 16 bin lira ödediğini belirterek, “Ben o hastaneye müracaat ettiğimde sağlık kredisi kullanarak müracaat ettim. Ve şu an yapılma aşamasında olan ama yapılmayan dişlere ben 16 bin lira ücret ödedim. Şu an zaten dişlere kaplamalara müdahale etmeleri gerekiyor. Ama hiçbir şekilde müdahale etmiyorlar. Geçici olarak yapıştırdı. Maalesef ki hepsi teker teker düştü. Şu an tamamıyla dişsiz bir halde ortalıkta geziyorum. Ben hakkımı sonuna kadar arayacağım. Ben hiçbir şekilde vazgeçmiyorum. Davamın sonuna kadar arkasındayım.” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7