155 günün ardından koronayı yendi

Erzurum'un Karayazı ilçesinde yaklaşık 5 ay önce korona virüse yakalanan 60 yaşındaki Muhammet Latif Beyazıt, sağlık durumunun kötüleşmesi sonrası Erzurum Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı.

155 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Yoğun bakımda solunum cihazına bağlı bir şekilde 155 gün geçiren Beyazıt, sağlık durumunun iyiye gitmesi sonucu sağlık çalışanlarının alkışlarıyla normal servise alındı.

KORONA VİRÜSÜ YENDİ

Yapılan test sonucunda korona virüsü yendiği belirlenen Beyazıt, bir süre daha gözetim halinde tutulup ardından taburcu edilecek.