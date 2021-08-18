151 kilodan 96 kiloya düştü

Diyet ve spor ile kilo veremeyen 46 yaşındaki Alp Ülgünalp, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdiği obezite cerrahisinin ardından 3 yılda kontrollü bir şekilde 151 kilodan 96 kiloya düşerek yeni bir yaşama ’Merhaba’ dedi.

Obezite, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın sağlık problemlerinden biri haline geldi. Düzce Üniversitesi Hastanesi de çağımızın hastalığı olarak tanımlanan obezite ile savaşta; cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemlerle bireylerin fazla kilolarından kurtulmasına yardımcı oluyor. Obezite cerrahisinde bugüne kadar bin 200’den fazla vaka sayısına sahip olan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan’nın, bilgi ve tecrübesiyle gerçekleştirdiği ameliyatların ardından bireyler, obezite ve obeziteye eşlik eden hastalıklardan kurtularak yaşam kalitesini arttırıyor. Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde obezite ameliyatı olan hastalardan biri olan 46 yaşındaki Alp Ülgünalp, ameliyattan sonra verdiği 55 kilo ile fazla kilolarından kurtularak sağlıklı yaşama adım attı.

2019 yılında başlayan ameliyat süreci ve sonrasını paylaşan Ülgünalp, “Ameliyatla kilo verdiğini öğrendiğim bir arkadaşımdan sonra obezite cerrahisi üzerine araştırmalara başladım. Düzce’de Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan hocaya ulaştım ve randevu aldım. Kontrol ve muayenelerimin ardından emin olmak açısından öncelikle kilo vermemi istedi. Kilo verirsem bu ameliyatı yapmasına gerek olmadığını söyledi. Ancak kilo veremedim hatta daha da kilo almaya başladım. Bunun üzerine tekrar hocamıza muayene olmak için başvurdum. Gerekli tetkikleri yaparak ameliyat için gün verdi. Başta ameliyat olup olmamakla ilgili tereddütler yaşadım, aynı şekilde olmamam yönünde ailem ciddi baskı yaptı. Tabi ben bu süreçte kilo almaya devam ettim” dedi.

“Ameliyattan 24 saat sonra yürüyüş yapıyordum”

Ameliyattan sonra yaşadığı korkuların yersiz olduğunu anlatan Ülgünalp, “Ameliyattan 24 saat sonra yürüyüş yapıyordum. Bildiğim tek acı, dikiş alınırken ki acım oldu. Hiçbir komplikasyon yaşamadım. Sorunsuz bir ameliyat geçirdim. O yüzden doktorum Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan ve ekibine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Hayatımda verdiğim en önemli kararlardan biri”

Ameliyattan sonra sistematik bir şekilde kilo vermeye başladığını kaydeden Ülgünalp, “Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan ve Öğretim Görevlisi Dr. Esra Usta hocalarımızın yönlendirmelerine sadık kalarak 8 ay gibi bir süre içerisinde yaklaşık 55 kilo verdim. Şu anda kilomu stabil bir şekilde koruyorum. Şunu belirtmek isterim ki hem hastane ile ilgili hem de ameliyatı gerçekleştiren doktorumla ilgili kafamda şüphem olmadı. İyi ki de Mevlüt Hocayı tercih etmişim ve iyi ki de Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat olmuşum. Hayatımda verdiğim en önemli kararlardan birinin bu olduğunu düşünüyorum” şeklinde duygularını dile getirdi.

Obezite cerrahisi sonrası erken dönemde kilo vermenin önemine işaret eden Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, ancak bu kilo kaybının kalıcı hale dönüştürülmesinin daha da değerli olduğunu vurgulayarak “Alp bey, bunun en iyi örneği ameliyatının üçüncü yılında, indiği dip kiloyu korumaya devam ediyor” dedi.