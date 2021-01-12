banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Sıcaklık 7 derece birden düşecek!
Sıcaklık 7 derece birden düşecek!
Whatsapp'tan Türkiye kararı...
Whatsapp'tan Türkiye kararı...
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem!
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem!
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları

15 yıllık çocuk özlemi Rojda bebek ile son buldu

Diyarbakırlı Kıymet ve Veysi Erdoğan çifti çocuk sahibi olmak için birçok tüp bebek merkezinde tüp bebek tedavisi görmesine rağmen 15 yıl boyunca başarılı sonuç elde edemedi. İnfertilite problemi olan çift Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’in tedavisinin ardından 15 yıl sonra Rojda bebeği kucaklarına aldı.

Sağlık 12.01.2021, 10:21
2
15 yıllık çocuk özlemi Rojda bebek ile son buldu

Diyarbakırlı Kıymet ve Veysi Erdoğan çifti çocuk sahibi olmak için birçok tüp bebek merkezinde tüp bebek tedavisi görmesine rağmen 15 yıl boyunca başarılı sonuç elde edemedi. İnfertilite problemi olan çift Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’in tedavisinin ardından 15 yıl sonra Rojda bebeği kucaklarına aldı.

Kıymet ve Veysi Erdoğan çifti evliliklerini taçlandırmak için normal yollarla çocuk sahibi olamayınca tüp bebek tedavisi görmeye karar verdi. 15 yıl boyunca birçok tüp bebek merkezinde tedavi gören çiftin çocuk hayali bir türlü gerçekleşmedi. Tavsiye üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’in kliniğine gelen çiftin yapılan detaylı muayenesinde hem erkek hem de kadın faktörlü infertilite problemi olduğu ortaya çıktı. Uygulanan ön tedavilerin ardından çift ilk tüp bebek denemesinde mutlu haberi aldı. Çift, 15 yıllık uğraşın ardından doğan bebeklerini kucağına aldılar. Dünyaya gelen Rojda bebek ile Prof. Dr. Çoksüer’e ziyarete gelen aile mutluluklarını ekip ile paylaştı.

"Rojda, 15 yıllık özlemi olan bir bebeğimiz"

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, Rojda bebek 15 yıllık çocuk özleminin mutlu sonu olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Çoksüer, "15 yıllık özlem bizim kliniğimizde giderildi. Hastamız daha önce geldiğinde de psikolojik olarak ciddi anlamda travma halindeydi. Çocuk özlemi psikolojik yük oluşturmuştu. Birçok denemesi olmuş. İstanbul, Ankara gibi birçok şehre gitmiş, uygulama yapılmış. Fakat gebelik elde edilememiş. Hasta bize geldiğinde ciddi bir stres faktörü olduğunu gördük. Biz de stres faktörü olan hastamıza akupunktur uygulaması yaptık. Bu hastada hem akupunktur tedavisi hem de yumurta detoks tedavisi yaptık. Detoks tedavisi özellikle yumurtaların daha iyi ve daha kaliteli yumurta elde etmek için yaptığımız bir uygulama. Bu hastamızda da 15 yıllık çocuk özlemi hem akupunktur hem de yumurta detoks tedavisiyle son buldu. Şu anda bebeğimizi sağ salim kucağımıza aldık, mutluluklarını bizimle paylaşmak için bebeklerini getirmişler. Bizim için en müthiş anlardan bir tanesi. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese bu mutluluğu tattırsın inşallah" dedi.

15 yıldır evli olan baba Veysi Erdoğan, birçok yerde tedavi gördüklerini fakat olumlu sonuç alamadığını söyledi.

32 yaşındaki Anne Kıymet Erdoğan ise bu duygunun tarifi olmadığını belirtti. Anne Erdoğan, "Şimdi Rojda ile daha mutluyuz, daha neşeliyiz. Başka merkezlerde aşılama oldum 3 defa. Çok tedavi gördüm bir şey yoktu. Akrabalar biliyordu, tavsiye etti, biz de geldik. Tüp bebek ile Rojda oldu. Değişik bir duygu, tarifi yok, çok iyiyiz. İnşallah rabbim olmayan herkese verir. Kısmetse ikinciyi düşünüyoruz" diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 16 30
7. Granada 17 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 17 15
20. Huesca 18 12