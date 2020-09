140 bin kişi izolasyondan kaçmak istedi

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle:

- Ağır hasta sayımız 1300 üzerinde, salgın dünyada ihmal edildi.

- Pozitif tanı konmuş her hasta gereken sağlık hizmetini muntazam şekilde alıyor.

- Filyasyon ekiplerimizle bildiğimiz hastadan, bilmediğimiz hastalara ulaşıyoruz. Sadece durumu ilerlemiş hastalarla ilgilenen ülkeler, filyasyona gerek duymamaktadır. Virüsün izin sürülmediği için de bu ülkelerde salgın gerçek boyutuyla görülmemektedir.

- Her gün ortalama 100 bin test yapılıyor, sonucu pozitif olan kişilerin tedavisi başlatılıyor.

- Virüs her gün çok sayıda insana bulaşmaya devam ediyor. Virüsün hareket kabiliyeti olmadığına göre, bunun Türkçesi şudur, çok sayıda insanımız tedbir almayarak her gün kendini virüse maruz bırakmaktadır.

- Son 2 aydır bulaşma hızlandı.

- Başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde kolaylaştırıcı bazı hizmetler sunuluyor. Bunlardan biri halen yeterince kullanılmayan HES mobil uygulamasıdır. Sizlerden ücretsiz olan bu hizmetten yararlanmanızı talep ediyorum.

- HES mobil uygulaması indirilmelidir. Ücretsiz indireceğiniz bu uygulama tüm taşıyıcıları, temasları, hastaları içerecek şekilde size bölgesel risk haritaları sunuyor. Yeni gideceğiniz mekanlar için güncel verilerle risk değerlendirmesi yapıyor.

- İzolasyona uyması gerektiği halde , dışarı çıkmaya teşebbüs eden 140 bin kişi HES sistemiyle engellendi.

- Taşıyıcı ve temaslar, bu dönemde özellikle toplum sağlığı açısından izolasyonu zorunlu kılınmıştır.

- Tedbir, sağlık ve ahlak kuralıdır. 1327 ağır hasta ve 7186 can kaybı uyarıcı olmalıdır.

- Sağlık ordumuzun yükünü azaltmak için tedbir seferberliği başlatmada kararlı olalım.

- Aşı konusunda dünya kamuoyuna yansıyan bilgiler, umut veren belki de çare bildiren bilgilerdir. Bilim dünyası, yılın sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hem fikirdir diyebiliriz.

- Dünyada 9 aşı çalışması var. İngiltere, Almanya ve Çin uygulamayı başlatmış durumdadır. Biz de Türkiye olarak bir yandan kendi aşı çalışmamızı sürdürürken, en erken uygulama için tedarik sürecini başlattık. Bugün Sağlık Bakanlığı'nın izniyle Türkiye'deki ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesi'nde 3 gönüllü sağlık çalışanında başlandı.

- Yatak doluluk oranlarını karşılaştırdığımızda illere göre yatak doluluk oranı yoğun bakım Bartın yüzde 77.32.

- Filyasyon ekiplerimiz, temas bilgisinin öğrenilmesinden sonra ortalama 15 saatte temaslılara ulaşabilmektedir.

- Zatürre oranı ne kadar düşerse hastaneye yatış, dolayısıyla yoğun bakımda, dolayısıyla entübe, dolayısıyla hayatını kaybeden hasta sayımız o kadar azalmış olur. O nedenle flonomi oranını özellikle yeni tabloda veriyoruz.

- Çin'deki Sinovak aşısı Hacettepe'de 3 sağlık çalışanımızla başladı. Bir diğer Pfizer aşısını İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde uygulamaya başladı. Ayrıca Rusya'da geliştirilen aşı için başvuru oldu, bir iki eksiği söz konusu oldu. Önümüzdeki hafta buna da izin verebiliriz.

- (Sokağa çıkma kısıtlaması) Dünyada sokağa çıkma yasağı ile ilgili kısıtlamalardan uzak kalındığını, bu uygulamaların daha çok tercih edilmediğini biliyoruz. Özellikle Türkiye içinde sokağa çıkma gibi bir yasağın söz konusu şu an olmadığını, ancak il hıfzıssıhha kurul kararlarıyla il bazında farklılık gözükebilir.