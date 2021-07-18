14 yıllık çocuk hasreti Diyarbakır’da son bulan Kahramanmaraşlı çift, çifte bayram yaşadı

Kahramanmaraş’tan Diyarbakır’a gelen ve 14 yıldır çocukları olmayan çift, burada uygulanan tedavi ile müjdeli haberi aldı. 14 yıllık evliliklerini gebelik müjdesi alarak taçlandıran Hikmet ve Hatice Toprak çifti, çifte bayram yaşadı.

Kahramanmaraş’ta yaşayan ve 14 yıldır evlat hasreti ile birçok merkezde başarısız tüp bebek denemesi yapan Hikmet ve Hatice Toprak çifti, umutları tükendiği an arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır’da Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e gelerek evlat sahibi olmak için tedaviye başladı. Yıllardır evlat sahibi olamayan çift Prof. Dr. Çoksüer’in tedavileri sonucu Kurban Bayramı öncesi müjdeyi alarak çifte bayram yaşadı. Kendilerine bu mutluluğu yaşatan çift, Prof. Dr. Çoksüer ve ekibine sonsuz teşekkürlerini ileterek aldıkları müjdeyle memleketlerine dönüp ailelerine haber vermek için yola çıktı.

Prof. Dr. Çoksüer ise hastalara altta yatan sebepleri öğrenerek tedaviye başlanılması başarının ana anahtarı olduğunu kaydederek, doğru hekim, klinik ve tedaviye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, tüm vatandaşın Kurban Bayramını kutladı.