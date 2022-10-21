14 branşın multidisipliner çalıştığı pelvik taban merkezi açıldı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Pelvik Taban Merkezi’nin açılışı dolayısıyla gerçekleştirilen toplantıda sağlık profesyonelleri bir araya geldi. Pelvik taban fonksiyon bozukluklarının çocukluktan yaşlılığa kadar hem kadınları hem erkekleri etkilediğine dikkati çeken uzmanlar, pelvik taban bozukluklarının en sık pelvik taban kaslarının zayıflığı, aşırı aktivitesi ya da gevşeyememesi şeklinde görüldüğünü açıkladı. Bu sorunların günlük hayata yansıması halinde idrar kaçırma, sık idrara çıkma, kabızlık, dışkı tutamama ve cinsel işlev bozukluklarının görülebileceğini belirten uzmanlar, multidisipliner yaklaşımla bu konuda eğitimli ve deneyimli fizyoterapistler eşliğinde gelişmiş cihazlarla hizmet sunacaklarını belirtti.

Amaç hastanın yaşam kalitesini artırmak

Hastanenin fizik tedavi ve rehabilitasyon, üroloji, beyin ve sinir cerrahisi, gelen cerrahi, çocuk cerrahisi, nöroloji, psikiyatri, kadın hastalıkları ve doğum, erişkin gastroenteroloji, çocuk gastroenteroloji, erişkin nefroloji, çocuk nefroloji, anestezi ve reanimasyon, geriatri bölümlerinden uzmanların katıldığı açılış toplantısında gerek cerrahi öncesi gerek sonrasında hastanın hızlı iyileşmesini sağlayarak, yaşam kalitesini artırmak için rehabilitasyon gerektiren tüm konularda multidisipliner tedavi yaklaşımlarını uygulayacaklarını açıkladı.