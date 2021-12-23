banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Oscar adayları açıklandı!
Oscar adayları açıklandı!
Hatırlatma aşısı Turkovac mı olmalı?
Hatırlatma aşısı Turkovac mı olmalı?
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Finansal İstikrar Komitesi İkinci Toplantısına İlişkin Basın Açıklaması
Finansal İstikrar Komitesi İkinci Toplantısına İlişkin Basın Açıklaması

120 kilo hastaya kapalı by-pass yapılabilir mi?

Meme kanseri geçirmiş, KOAH, şeker hastası ve 120 kilo olan, yürümekte dahi zorlanan Hatice Mutlu’nun by-pass olması gerekiyordu. Ancak doktorları vücudunun ameliyata dayanıp dayanamayacağından endişeliydiler. Araştırdı, İstanbul’a geldi, Prof. Dr. Barış Çaynak kendisini kapalı by-pass ile sağlığına kavuşturdu

Sağlık 23.12.2021, 11:50
120 kilo hastaya kapalı by-pass yapılabilir mi?

Hatice Mutlu, 65 yaşında dört çocuk sahibi. 120 kilo ve hem şeker, hem KOAH hastası. Yolda yürürken tıkanıyor. Diz kapaklarında da sorun olduğu için yürürken tıkanmalar, erken yorulmalar hepsini aşırı kiloya bağlıyorlar. 10 metre yol yürüse nefes nefese kalıyordu. Geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirdi ve ancak o zaman kalp hastası olduğu anlaşıldı. Kalp damarlarının tıkalı olduğu krizin hemen ertesinde anjiyo yapıldıktan sonra ortaya çıktı. Anjiyo sonucunda kalp damarları tıkalı olduğu için çok riskli bir hasta olduğundan hemen ameliyat önerildi.

Hatice Mutlu, 15 yıl evvel yüz felci geçirdi ve bu esnada beyninde pıhtı olduğu tespit edildi. Ancak o zaman gittiği nöroloji uzmanı beyinde bu şekilde pıhtı varken ameliyat izni vermedi. Beyindeki pıhtının dağılması için damar açıcı ilaçları verip eve gönderildi. Aradan bir yıl geçtikten sonra Hatice Hanım ilaçlarını çok düzgün kullanmasına rağmen nefes alması iyice zorlandı, iki adım atınca yürüyemez hale gelip nefes darlığı çekmeye başladı.

“AMELİYATI KALDIRABİLECEK MİSİN?”

Gittiği doktoru, “Ben ameliyatı başarı ile yapacağıma inanıyorum ama göğüs kafesin açılacağı için çok acılar çekersin, ben bu ameliyatları daha genç hastalarda yaptığımda bile zor dayanıyorlar. Ama bu kilo, diyabet, KOAH hastasısın. Ameliyat sonrası siz bunlara nasıl dayanacaksınız? Bunu kaldırabilecek misiniz? Tek endişemiz bu” diyerek bir hafta sonra ameliyat olmak üzere eve gönderdi.  

Hatice Hanım, televizyonda kapalı kalp ameliyatı diye bir yöntemin daha olduğunu görüp araştırması için kızına ve oğluna söyledi. Tüm aile hep birlikte araştırmaya başladılar. Yaşadıkları şehirde üç ayrı doktora danıştıklarında, üç ayrı doktorda kapalı by-pass ameliyatı için Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak ismini verdi.

Prof. Dr. Barış Çaynak ile irtibata geçildi, Çarşamba günü ilk muayene yapıldı, Perşembe günü sonuçlar çıktı.  Cuma günü ameliyat yapıldı. Dört gün hastanede yoğun bakımda kaldıktan sonra beşinci gün taburcu oldu. Ameliyat yerine dair ne bir ağrı, ne bir baskı hiçbir şey hissetmiyor. 10 günü geçti doktorunun önerdiği kısa aralıklarla yürüyüşleri dahi yapıyor.

YÜRÜMEKTE DAHİ ZORLANIYORDU

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, ameliyat sürecini şu sözlerle anlattı: “Hastamız Hatice Mutlu 55 yaşında, meme kanseri geçiriyor, meme kanserinde kullanılan ilaçlar diz kapaklarındaki rahatsızlıkların ilerlemesine de sebep oluyor. Kanserden sonra hücre yenilenmemesi için ilaç kullanıyor, diz kapaklarından bir tanesi ameliyat ediliyor, ikincisi ameliyat edilmiyor. 1.55 boyunda ve 120 kilo, hem kilosundan dolayı hem de diz kapaklarındaki sorunlardan dolayı yürümekte çok zorlanıyordu. Bunca sağlık problemine ve kilosuna rağmen çok başarılı bir kapalı by-pass ameliyatıyla sağlığına kavuştu, şifa ile taburcu oldu, memleketine döndü.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Alanyaspor 18 27
8. Sivasspor 18 26
9. Karagümrük 18 26
10. Beşiktaş 17 25
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8