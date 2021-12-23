120 kilo hastaya kapalı by-pass yapılabilir mi?

Hatice Mutlu, 65 yaşında dört çocuk sahibi. 120 kilo ve hem şeker, hem KOAH hastası. Yolda yürürken tıkanıyor. Diz kapaklarında da sorun olduğu için yürürken tıkanmalar, erken yorulmalar hepsini aşırı kiloya bağlıyorlar. 10 metre yol yürüse nefes nefese kalıyordu. Geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirdi ve ancak o zaman kalp hastası olduğu anlaşıldı. Kalp damarlarının tıkalı olduğu krizin hemen ertesinde anjiyo yapıldıktan sonra ortaya çıktı. Anjiyo sonucunda kalp damarları tıkalı olduğu için çok riskli bir hasta olduğundan hemen ameliyat önerildi.

Hatice Mutlu, 15 yıl evvel yüz felci geçirdi ve bu esnada beyninde pıhtı olduğu tespit edildi. Ancak o zaman gittiği nöroloji uzmanı beyinde bu şekilde pıhtı varken ameliyat izni vermedi. Beyindeki pıhtının dağılması için damar açıcı ilaçları verip eve gönderildi. Aradan bir yıl geçtikten sonra Hatice Hanım ilaçlarını çok düzgün kullanmasına rağmen nefes alması iyice zorlandı, iki adım atınca yürüyemez hale gelip nefes darlığı çekmeye başladı.

“AMELİYATI KALDIRABİLECEK MİSİN?”

Gittiği doktoru, “Ben ameliyatı başarı ile yapacağıma inanıyorum ama göğüs kafesin açılacağı için çok acılar çekersin, ben bu ameliyatları daha genç hastalarda yaptığımda bile zor dayanıyorlar. Ama bu kilo, diyabet, KOAH hastasısın. Ameliyat sonrası siz bunlara nasıl dayanacaksınız? Bunu kaldırabilecek misiniz? Tek endişemiz bu” diyerek bir hafta sonra ameliyat olmak üzere eve gönderdi.

Hatice Hanım, televizyonda kapalı kalp ameliyatı diye bir yöntemin daha olduğunu görüp araştırması için kızına ve oğluna söyledi. Tüm aile hep birlikte araştırmaya başladılar. Yaşadıkları şehirde üç ayrı doktora danıştıklarında, üç ayrı doktorda kapalı by-pass ameliyatı için Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak ismini verdi.

Prof. Dr. Barış Çaynak ile irtibata geçildi, Çarşamba günü ilk muayene yapıldı, Perşembe günü sonuçlar çıktı. Cuma günü ameliyat yapıldı. Dört gün hastanede yoğun bakımda kaldıktan sonra beşinci gün taburcu oldu. Ameliyat yerine dair ne bir ağrı, ne bir baskı hiçbir şey hissetmiyor. 10 günü geçti doktorunun önerdiği kısa aralıklarla yürüyüşleri dahi yapıyor.

YÜRÜMEKTE DAHİ ZORLANIYORDU

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, ameliyat sürecini şu sözlerle anlattı: “Hastamız Hatice Mutlu 55 yaşında, meme kanseri geçiriyor, meme kanserinde kullanılan ilaçlar diz kapaklarındaki rahatsızlıkların ilerlemesine de sebep oluyor. Kanserden sonra hücre yenilenmemesi için ilaç kullanıyor, diz kapaklarından bir tanesi ameliyat ediliyor, ikincisi ameliyat edilmiyor. 1.55 boyunda ve 120 kilo, hem kilosundan dolayı hem de diz kapaklarındaki sorunlardan dolayı yürümekte çok zorlanıyordu. Bunca sağlık problemine ve kilosuna rağmen çok başarılı bir kapalı by-pass ameliyatıyla sağlığına kavuştu, şifa ile taburcu oldu, memleketine döndü.”