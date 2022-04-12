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12 yaşındaki çocuk, ’skolyoz’dan devlet hastanesinde kurtuldu

Sinop’ta yaşayan Dila Erdoğan, bel ve sırt bölgesinde aşırı ağrı ve günlük aktivitelerini yapmakta zorlanma nedenleriyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. 12 yaşındaki Dila, özel hastanelerde 100 ile 200 bin TL arasında yapılan skolyoz ameliyatını Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ücretsiz olarak sağlığına kavuştu.

Sağlık 12.04.2022, 10:14
12 yaşındaki çocuk, ’skolyoz’dan devlet hastanesinde kurtuldu

Sinop’ta yaşayan Dila Erdoğan, bel ve sırt bölgesinde aşırı ağrı ve günlük aktivitelerini yapmakta zorlanma nedenleriyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. 12 yaşındaki Dila, özel hastanelerde 100 ile 200 bin TL arasında yapılan skolyoz ameliyatını Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ücretsiz olarak sağlığına kavuştu.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karadeniz Bölgesi’nin sağlık yükünü çekmeye devam ediyor. Birçok farklı alanda hizmet veren hastanede tarihinde ikinci kez skolyoz ameliyatı gerçekleşti. Küçük yaşta skolyoz hastalığına yakalanan 12 yaşındaki Dila Erdoğan ise bel ve sırtındaki ağrılardan, omuz bölgesindeki eğrilikten yapılan başarılı omurga eğriliği ameliyatı ile kurtuldu. Hastanelerde nadir yapılan bu ameliyat ise ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Boyunda kısalma olan, yatarken zorlanan ve günlük aktivitelerini yapmakta zorlanan Dila Erdoğan ameliyat sonra yaşam kalitesi yükselerek taburcu oldu.

“Ameliyatından bir gün sonra kalktı, yürüdü”

Hastanın tedavi süreci hakkında bilgi veren ve ailelere önerilerde bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Bozduman, "12 yaşındaki hastamızın ‘skolyoz’ hastalığı vardı. Göğüs bölgesinde 62 derece, bel bölgesinde 66 derece olan ileri derecede skolyozu vardı. Bu durum ağrıya neden oluyor ve ilerlemesi hızla devam ediyordu. Ameliyat kararı verdik. Dila’ya skolyoz ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyatından bir gün sonra kalktı, yürüdü. Bugün 4. günü ve artık Dila’yı taburcu edeceğiz. Hiçbir sorunumuz yok. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bu tür omurga deformite cerrahilerini devletimizin imkanlarıyla ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Tüm hastalarımızı bu konuda yardımcı olmak için bekliyoruz. Bu tür skolyozlar ergenlik çağında ortaya çıkan ve nedeni tam olarak bilinmeyen bir omurga eğriliği olarak tanımlanıyor. Ailelere önerim; özellikle bu yaştaki kız ve erkek çocuklarını sırtından ve ön tarafından bakarak herhangi bir asimetri var mı, omuz ve kalça dengelerinde bir farklılık var mı diye mutlaka bunları kontrol etmeleridir. Erken evrede yakaladığımız birçok hastayı ameliyatsız korse veya başka tedavilerle ameliyatsız tedavi edebiliyoruz. Bazen Dila gibi ilerlemiş olanları mecburen ameliyat etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü bu eğilme giderek artan derecelere ulaşarak artık hastanın iç organlarına, akciğer kapasitelerine etkileyecek düzeye geliyor. Ailelere en büyük önerim; mutlaka ergenlik yaşına girmek üzere olan kız veya erkek çocuklarının mutlaka bu asimetri açısından sırt, kalça ve omuzlarını kontrol etmeleridir. Kafalarında en ufak soru işareti oluşursa bekliyoruz. Skolyoz hastalığında dereceler çok ilerlerse boy kısalması oluyor. Eğriliğin yönelimine bağlı olarak akciğer kapasitesinde düşme ve eforda azalma oluyor. Ağrıya neden oluyor. Bazı skolyoz hastalarında eğrilik daha da artarsa sinir sisteminde nörolojik problemler ortaya çıkabilir. Bizler bunları takip ederek belirli derecelerdeki ameliyat ediyoruz. O zamana kadar olan hastalarımızı korse, fizik tedavi, egzersizlerle konservatif olarak takip ediyoruz. Ameliyat sonrası çoğu hastamız 1 yıl içinde eski haline dönüyor. Ameliyat sonrası ilk gün hastamızı yürütüyoruz. Hastalarımızı birkaç gün servisimizde takip ediyoruz ve önerilerle taburcu ediyoruz. Hastalarımızı 3, 6 ve 12 aylık periyotlarda kontrollere çağırıyoruz” dedi.

“Yatarken daha rahat hareket ediyorum”

Dila Erdoğan ise “Ameliyat olmadan önce çok fazla ağırlarım vardı. Boyum normalden daha da kısaydı. Bunun dışında omzumda eğrilik vardı. Bu durum yaptığım hareketleri gerçekten zorlaştırıyordu. Yatarken ve kalkarken çok fazla ağrı çekiyordum. Şimdi daha iyiyim. Yatarken daha rahat hareket ediyorum. Boyumda uzama oldu. Omzumun eğriliği geçti” diye konuştu.

Sağlığına kavuşan Dila Erdoğan taburcu oldu.

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