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12 yaş ve üstü için aşı sisteme tanımlandı
12 yaş ve üstü için aşı sisteme tanımlandı
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12 yaş ve üstü için aşı sisteme tanımlandı

Bilim Kurulu tarafından onaylanan karar gereği 12 yaş ve üstüne koronavirüs aşı randevuları sisteme tanımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin"12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık 05.09.2021, 19:09
12 yaş ve üstü için aşı sisteme tanımlandı

Bilim Kurulu tarafından onaylanan karar gereği 12 yaş ve üstüne Covid-19 aşı randevuları sisteme tanımlandı.

BİLİM KURULU ONAY VERMİŞTİ

Bilim Kurulu tarafından alınan yeni karar ile birlikte veli onayı olması şartıyla 12 yaş üstüne de aşı uygulanması konusunda onay verildi.

BAKAN KOCA NE AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün Bilim Kurulu toplantısının ardından "18 yaş ve üstü üniversite öğrenciler için tanımladık. 15 yaş üstü için tercihe bıraktık. 12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz." açıklamasında bulunmuştu. (Sabah)

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