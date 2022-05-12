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12 Mayıs Hemşireler Günü Kutlu Olsun! En güzel hemşireler günü mesajları sizlerle...

Hemşireler Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da 12 Mayıs'ta kutlanmaya başladı. Özellikle Hemşire yakını olanlar kutlama mesajı atmak için sabırsızlanıyor. En güzel hemşireler günü mesajlarını sizler için derledik. İşte detaylar...

Sağlık 12.05.2022, 13:06 12.05.2022, 13:17
12 Mayıs Hemşireler Günü Kutlu Olsun! En güzel hemşireler günü mesajları sizlerle...

HEMŞİRELER GÜNÜ TARİHÇESİ

İlk olarak ABD Sağlık ve Eğitim Bakanlığında yetkili olan Dorothy Sutherland, 1953 yılında dönemin başkanı Dwight D. Eisenhower ile görüşerek bir sonraki yılın Ekim ayını “Hemşireler Günü” ilan etmeyi teklif eder. Ancak o dönemde bu teklif onaylanmaz.

1972 yılında ise bu önemli günün tanınması için resmi bir bildiri hazırlama girişiminde bulunulur ve Ulusal Temsilciler Meclisine sunulur. Fakat yine bu teklif onaylanmaz.

Bundan iki yıl sonra, Uluslararası Hemşireler Konseyi, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs’ı “Uluslararası Hemşireler Günü” ilan eder. Aynı yıl dönemin ABD Başkanı Nixon imzasıyla kesin olarak karar verilir. Yani 12 Mayıs 1974 yılından bu yana resmi olarak Hemşireler Günü kutlanmaya başlanmış olur.

EN GÜZEL HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI

  • Sağlık sektörünün vazgeçilmez haline gelen tüm hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun
  • Hayatımız ve sağlığımız için emek harcayan hemşirelerimizin Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası kutlu olsun.
  •  “Hemşireler Gününü” kutlayarak meslek hayatlarında başarılar dilerim.
  • Ebe ve hemşireler günü kutlu olsun. Bu ülke sizinle gurur duyuyor.
  • Hemşireler Günü'nüz kutlu olsun! Sizlerle Gurur duyuyoruz.
  • Gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan tüm hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.
  • 12-18 Mayıs Hemşireler haftası. Bütün hemşirelerimizin Hemşireler günü kutlu olsun
  • Gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan tüm hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.
  • Hayatımız ve sağlığımız için emek harcayan hemşirelerimizin Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası kutlu olsun.
  • Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin "12 Mayıs Hemşireler Gününü" Kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim.
  • Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, değerli Hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.
  • Tüm hemşirelerimizin, Hemşireler Haftasını kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum
  • Sağlık, bireylerin zorunlu ve vazgeçilmez temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaca cevap veren en önemli meslek grubu içerisinde ise hemşirelerimiz yer almaktadır. Hemşireler, sağlık problemleri olan insanların, bir tıbbi kuruluşa başvurmalarından ayrılmalarına kadar olan bütün süreçlerde birebir yanlarında olan bir sağlık personelidir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin bir rol oynayan ve mesleklerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren bütün hemşirelerimizin, 12 Mayıs Hemşireler Gününü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutlar sağlık ve mutluluk dilerim.

  • Sağlık ordusunun vazgeçilmezleri hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun.
  • 12 Mayıs Dünya Hemşireler günü, sağlık personelimize kutlu ve hayırlı olsun
  • Sağlık sektörünün vazgeçilmez haline gelen tüm hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun…
  • "Önce İnsan" diyerek halkla hizmeti şiar edinmiş, insanların sağlıkları için çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden, bu yüce mesleğin mensubu bütün fedakâr, cefakâr hemşirelerimizin "Hemşireler Gününü" kutlayarak meslek hayatlarında başarılar dilerim.
  • Dünya Hemşireler Günü kapsamında başta hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın gününü kutluyor, hepsine sağlıklı günler diliyorum.
  • Özveri ile mücadele eden hastaların destekçisi olan ve tedavisinde görev üstlenen tüm hemşirelerin Hemşireler Günü kutlu olsun.
  • Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde en büyük destekçilerimizden biri olan hemşirelerin gününü kutluyor, kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum.

  • Dünyanın en saygın mesleklerinden biri olan hemşirelik, hastaların tedavi sürecinde büyük rol oynuyor. Birçok hastanın tedavi ve takibinde özveriyle çalışan tüm hemşirelerin Hemşireler Günü kutlu olsun.
  • Covid-19'la mücadelenin sürdüğü günlerde ön saflarda yer alan sağlık personellerinden olan hemşirelerin Hemşireler Günü kutlu olsun.
  • Onlar can kurtaran beyaz birer melekler. Tüm beyaz meleklerin günü kutlu olsun.
  • Hepimizin kahramanı olan hemşirelerimizin gününü kutluyor, tüm isteklerinin kabul edildiği ve çalışma şartlarının onların istediğini gibi olduğu uzun ömürlü bir meslek hayatı diliyorum. Hemşireler Günü'nüz kutlu olsun.
#hemşireler günü #12 mayıs #hemşire
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