112’ye gelen her 100 çağrıdan 67’si asılsız

Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü kent merkezinde Atatürk Parkı ve kapalı pazar alanında stant kurarak vatandaşları bilgilendirdi. 2021 yılı verilerine göre Türkiye genelinde asılsız çağrı oranı yüzde 68 olurken bu rakam Bilecik’te yüzde 67’de kaldığı belirterek, "Acil durumlarda aranan numaralar artık tek Acil Çağrı Numarası olan 112 numarasında birleşti. İleriden beri vatandaşlarımızın bildiği Emniyet 155 Jandarma 156 Orman 177 İtfaiye 110 Sağlık 112 AFAD 122 Sahil Güvenlik 158 acil yardım numaraları 81 ilimizde artık tek çatı altında tek acil çağrı numarası olan 112 numarasında birleştirildi. Tek Acil Çağrı Sisteminin getirdikleri: Acil yardım hizmeti sunan kurumlar arasında etkin işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, Birden çok numaranın bilinmesindeki zorluklar ve yetersiz koordinasyon nedeniyle yaşanan can ve mal kayıplarının önlenmesi, acil yardım hizmeti sunumunda uluslararası standarda uygunluk sağlanması, Kurumlar arası koordinasyon ve iletişim hızının artması, yerli ve Milli yazılım ile denetlenebilir günün şartlarına uygun yeni yazılım ve güncelleme yapabilme imkanı ile maliyetlerin azaltılması. Bütün kurumların Acil çağrı birimlerinin aynı çatı altında görev yapması ile personel ve araç anlamında tasarruf edilmesi" dedi.

"Acil Çağrı Numarası’nın kesinlikle asılsız aranmaması gerekir"

Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Bahadır açıklamasının devamında, "Batı ülkelerinde emniyet sağlık ve yangın gibi Acil yardım hizmetleri tek merkezden koordine edilmekte olup Avrupa birliğine üye ülkelerde 112 Amerika’da 911 numarası Acil yardım hattı olarak kullanılmaktadır. İlimizde de Acil Çağrı Merkezi 2019 yılında itfaiye ve emniyet birimleri ile faaliyetine başlamış olup 2021 Temmuz ayında bütün kurumlar sisteme entegre edilerek hizmetine devam etmektedir. Tek acil çağrı numarasının vatandaşlarımız tarafından bilinirliğinin ve öneminin daha iyi anlaşılabilmesi için 2022 yılı itibari ile bütün ülke genelinde ’Tek Acil Çağrı Numarası’ tanıtım faaliyetleri sürdürülmektedir. İlimiz genelinde de okullarda ve İl genelinde bütün muhtarlarımıza yönelik tanıtım çalışmaları devam etmektedir. Farklı zamanlarda Pazar yerlerinde il ve ilçe merkezlerinde tanıtım için stant açılarak ‘Tek Acil Çağrı Numarası 112’ tanıtım çalışmaları yapılmaktadır. 112 tanıtım standı açılarak ve tanıtıcı broşür dağıtılarak vatandaşlarımıza ve çevre esnafımıza tanıtım çalışması yapılmıştır. Tanıtım çalışmalarında özellikle 112 Acil Çağrı Numarası’nın kesinlikle asılsız aranmaması gerektiği asılsız arandığında gerçekten ihtiyacı olan kişilerin 112 ye ulaşamayacağı bu durumunda istenmeyen sonuçlara sebep olacağı üzerinde durulmuştur" dedi.

112 Acil Çağrı Numarasına entegre yenilikleri

Uyumlaştırılmış Araç İçi Acil Çağrı Sistemi Projesi’ni hakkında bilgi veren İl Müdürü Bahadır, "Bu sisteme sahip olan bir araç kaza yaptığında sistem otomatik olarak devreye girecek ve 112 acil çağrı merkezini arayacaktır.112 Acil Çağrı Merkezi, arayan aracın konum bilgisini araçta bulunan GPS ile tespit edecek ve araçta bulunan sensörler sayesinde araçta meydana gelen hasarı da yaklaşık olarak hesap edecektir. Çarpma ile birlikte devreye giren sistem sayesinde araç içerisinde bulunan kişiler ile Acil Çağrı Merkezinde bulunan görevliler karşılıklı olarak görüşebileceklerdir. E-Call çağrısı alındıktan sonra Acil Çağrı Merkezinde (Polis - Jandarma - Ambulans - İtfaiye )bulunan tüm görevliler tarafından kaza yapan araca gerekli müdahale yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Engelsiz 112 Projesi"

Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Bahadır, "Engelsiz 112 Projesi" hakkında bilgi vererek, "Engelsiz 112 Projesi ile ülkemizde yaşayan işitme ve dil-konuşma engelli kişilerin acil yardım hizmetlerine hızlı, etkin ve kolaylıkla ulaşabilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu sebeple, işitme ve dil-konuşma engelli kişilere ilişkin veritabanı oluşturularak, 112 Acil Çağrı Merkezi Çağrı Alma ve Yönlendirme Yazılımına entegre edilip, engelli kişilerden gelen aramalarda sistemin çağrı alıcıyı uyarması sağlanması amaçlanmıştır. İşitme ve dil-konuşma engelli kişilerin acil yardım hizmetlerine ulaşmakta karşılaştıkları zorluklar tespit edilmiştir" dedi.

Panik Butonu uygulaması

Panik Butonu uygulaması görevi esnasında herhangi bir tehdit hisseden sağlık personeli tarafından kullanılmak üzere geliştirildiğini anlatan Bahadır, "Uygulamanın amacı sağlık çalışanlarına yönelik herhangi bir tehdide karşılık caydırıcılığı artırmak ve ilgili kurumları herhangi bir olay gerçekleşmeden hızlı ve etkin şekilde vaka noktasına yönlendirmektir. Afet ve acil durumların etkilerini azaltabilmek, afet öncesi vatandaşlara afet farkındalık kültürünü kazandırabilmek, meydana gelebilecek afet olaylarına hızlı bir şekilde müdahalede bulunmak amaçlarıyla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından AFAD Acil Uygulaması geliştirilmiştir" dedi.