112’nin tek motosikletli kadın ATT’si 4 yıldır görevinin başında

Eskişehir İl Ambulans Servisi’nde görevli, Türkiye’nin tek motosikletli kadın acil tıp teknisyeni (ATT) Sabiha Sözer, 4 yıldır kara ambulanslarının giremediği noktalara ulaşarak hastalara müdahale ediyor.

Türkiye’nin tek motosikletli kadın acil tıp teknisyeni (ATT) Sabiha Sözer, Eskişehir İl Ambulans Servisi’nde 4 yıldır görev yapıyor. Motosiklet tutkusunu mesleğiyle birleştiren Sözer, acil vakalara en kısa sürede ulaşarak hayat kurtarıyor. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kentte motosiklet ambulansla “araç giremez” denilen yerlere giren Sözer, etkin ve hızlı bir şekilde hastalara müdahale ediyor. Acil vakalarda 1 saniyenin dahi çok önemli olduğuna dikkat çeken Sözer, motosiklet ambulanslarda bulunan ekipman kapasitesinin kara ambulanslarıyla aynı düzeyde olduğunu söyledi.

“Tek farkımız tekerlek sayımız”

En büyük avantajlarının vakalara hızlı ulaşmak olduğunu ve bu sayede etkin müdahale şanslarının arttığını kaydeden Sabiha Sözer, “Motosiklet ambulansta, normal kara ambulanslarında bulunan bütün ekipman bulunuyor. Tek farkımız tekerlek sayımız. Taşıma ekipmanları dışında monitörümüz, ilaçlarımız, her şeyimiz tam. Gittiğimiz tüm hastalara eksiksiz müdahale yapabiliyoruz. Eskişehir yaya ve araç trafiği açısından yoğun bir il. Kentte en büyük avantajımız vakalara daha hızlı ulaşmak. Hastamıza daha kısa sürede ulaşıp daha etkin bir müdahale yapabiliyoruz” diye konuştu.

“Yol verme konusunda sıkıntılarımız oluyor”

Sürücülerin motosiklet ambulansa alışkın olmaması nedeniyle trafikte sorun yaşayabildiklerini belirten Sözer, “Trafikte yaşadığımız en büyük zorluk ise sürücülerimizin henüz motosiklet ambulansa tam olarak aşina olmamaları. Bu yüzden yol verme konusunda sıkıntılarımız oluyor. Bazen ‘çok acil vakayı mı gidiyorsunuz’ şeklinde tepkiler alabiliyoruz. Kendileri bu konuda daha anlayışlı olurlarsa, sirenlerimizi görüp duyduklarında yol verirlerse vakaya ulaşımımız daha kısa sürecektir. Bizde 1 saniye bile çok kıymetli. Bizleri tanıdıkça, yaptığımız müdahalenin farkına vardıkça bize karşı hassasiyetleri artacaktır diye düşünüyorum” dedi.

“Şehrin tüm noktalarına 3 dakikada ulaşım sağlıyoruz”

Eskişehir İl Ambulans Servisi bünyesindeki motosiklet ambulans ekibinin 20 günde toplam 170 vakaya müdahale ettiğini ve ortalama ulaşım sürelerinin 3 dakika olduğunu aktaran Sabiha Sözer, şöyle konuştu:

“Sivilde de ben motosiklet kullanıcısıyım ama hem motosiklet kullanmak hem de görevimi yapmak çok gurur verici. Sevdiğim 2 şeyi aynı anda yapabiliyorum. Eskişehir’in tüm noktalarına gidiyoruz. Şehrin tüm noktalarına ortalama 3 dakikada ulaşım sağlıyoruz. Sezonumuz 20 gün önce açıldı. 20 günde toplam 170 vakaya gittik ve müdahale sağladık.”