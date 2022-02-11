’112 Günü’nde sağlık filosuna araç takviyesi

Samsun’da "112 Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğü envanterine eklenen 2 yeni ambulans ve 2 yeni UMKE kurtarma aracının tanıtımı yapıldı.

Cumhuriyet Meydan’ında düzenlenen etkinlikte ambulans, polis, jandarma, itfaiye, AFAD, orman işletme, sahil güvenlik ve Yeşilay ekipleri tarafından stant kuruldu. Kurulan stantlara etkinliğe katılan öğrencilere ve vatandaşlara kurumların yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Etkinlikte özellikle vatandaşlara ambulans, polis, jandarma, itfaiye, AFAD, orman işletme, sahil güvenlik birimlerinin acil çağrı numaralarının 112 numarası altında toplandığı anlatıldı. Akabinde ise sağlık filosuna katılan 4 yeni aracın kurdele kesimi gerçekleşti.

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Bugün 112 Günü nedeniyle toplanmış bulunuyoruz. Burada 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtımı oldu. Aynı zamanda Samsun’a yeni gelen araçlarımızın tanıtımını gerçekleştirmiş olduk. Sağlık Bakanlığımız tarafından Samsun’a 2 tane yeni ambulans, 1 tane 4x4 UMKE kurtarma aracı, 1 tane 4x2 UMKE kurtarma aracı verildi. Toplam 4 araç bizim İl Sağlık Müdürlüğü envanterine girerek hem arama kurtarma hem de acil yardım olarak hizmete başlamış oldu. Bununla birlikte Samsun’da ambulans sayımızı 77’ye ulaştı. Bu 77 ambulans ile acil vakalara hızla ulaşıyoruz. 4x4 aracımızı Vezirköprü ilçemize veriyoruz. Vezirköprü’de kırsal kesimde ambulansın hizmet vermesi için hem de dağlık alan olduğu için oraya verdik. Samsun’a hayırlı olsun. Acil sağlık hizmeti her zaman olduğu gibi şimdi acil hizmet vermeye devam edecek” dedi.

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve beraberindekiler stantları gezerek bilgi aldı. Etkinlikte Samsun’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 1 milyon 623 bin 233 çağrı düştüğü, 427 bin 973 vatandaşın acil durumuna müdahale edildiği bilgisi verildi.