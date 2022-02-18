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11 yılda 500 çocuk ilik nakli ile sağlığına kavuştu

Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) 2011 yılında 4 odada yapılarak başlanan kemik iliği nakli, şu anda 40 odada çocuklara şifa dağıtırken, Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Musa Karakükçü, "Çocuklarımızın bir çoğu hiç ’ümit yok’ denilen yerden döndü" dedi.

Sağlık 18.02.2022, 11:25
11 yılda 500 çocuk ilik nakli ile sağlığına kavuştu

Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) 2011 yılında 4 odada yapılarak başlanan kemik iliği nakli, şu anda 40 odada çocuklara şifa dağıtırken, Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Musa Karakükçü, "Çocuklarımızın bir çoğu hiç ’ümit yok’ denilen yerden döndü" dedi.

ERÜ’de 2011 yılında kurulan ve 4 odada hizmet vermeye başlayan Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi aradan geçen 11 yıllık süreçte çocuklara şifa dağıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Kansere Karşı Birlikte Derneği öncülüğünde hayırseverlerin de desteğiyle açılan Türkiye’nin en büyük Çocuk Hematoloji/Onkoloji Hastanesi ve Kemik İliği Nakli Merkezi’ndeki 40 odada devam eden nakiller ile kanserle savaşan çocuklar şifa buluyor. 11 yılda 500. nakli yapan merkez, hastaların umudu oldu.

"Türkiye’de en çok nakli merkezimiz yapıyor"

ERÜ Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Musa Karakükçü, "Biz 2011 yılında Erciyes Üniversitesi’nde Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi’ni kurduk. Bakanlıktan ruhsatımızı aldık ve bu işe başladık. Bu işi yapabilmek için öncelikle Ankara Üniversitesi’nde belli bir süre çalıştık. Ondan sonrada yurtdışında 7-8 ay çalıştık. Orada öğrendikten sonra burada kemik iliği nakline başladık. Daha sonra da çok güzel bir ekip kurduk. Bu ekiple birlikte yaklaşık 11 senede 500’üncü naklimize geldik. Bu arada kemik iliği nakli konusunda çok haplo nakiller var. Kemik iliği naklinin en zor kısmıdır. Bu grup hastalarda, hastaların hem kemoterapiye cevap vermemiş olması hem de ailede hiçbir kimsenin tam uyumlu verici olmadığı durumda da bu hastalara artık haplo nakil yapabiliyoruz. Eskiden bu hastalarımıza hiçbir şey yapamıyorduk. Şu anda alfa beta haplo nakillerini ilk kez yapan yer burasıdır ve şuanda da bu nakli çocuklara en çok yapan merkez yine Erciyes Üniversitesi’dir. Burada yaptığımız nakillerde oldukça başarılı sonuçlar aldık. Çocuklarımızın bir çoğu hiç ’ümit yok’ denilen yerden döndüler ve şu anda yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

4 odadan 40 odaya

Kemik iliği nakline 4 odada başladıklarını ve şuanda 40 ayrı odada aynı anda 40 çocuğa nakil yapabildiklerinin altını çizen Karakükçü, "Biz kemik iliği nakline ilk önce 4 odada başlamıştık. Sonrasında bu 8 oda da devam etti. Şimdi Mehmet Özhaseki’nin desteği ile birlikte Kayserili hayırseverlerin desteği ile birlikte ve tüm Kayseri’nin desteği ile birlikte yaptırılan yeni binamıza geçtik. Bu yeni binada yaklaşık 40 tane kemik iliği nakli odası var ve 40 çocuğa aynı anda kemik iliği nakli yapılabilecek bir potansiyel var. Yani 4 odadan 40 odaya çıktık. İnşallah bundan sonra daha çok çocuğa şifa vermek için uğraşacağız. Hayırseverlerimizin desteklerini de boşa çıkarmamaya çalışacağız. Yeni yeni tedavileri Türkiye’ye getirip, burada çocuklara şifa olması için uğraşacağız. Bu bir ekip işidir. Biz burada güzel bir ekiple çalışıyoruz. Bu başarıların hiçbiri tesadüf değil. Yani bir ekip uyumunun sonucu olarak ortaya çıkıyor. Biz burada lösemili çocuklar ve kan hastalığı olan çocuklar ve savunma sistemi olmayıp ciddi hastalıkları olan çocuklar olsun her türlü tedaviyi yapabilecek kapasitedeyiz. Oldukça modern bir hastane oldu. İnşallah ileri de Türkiye’nin çocuk kanser merkezi, çocuk kemik iliği nakli merkezi olarak adlandırılabilecek bir merkez oldu. O yüzden herkesin içi rahat olsun. Her türlü tedavi burada yapılabiliyor. Hastalarını gönül rahatlığı ile buraya getirebilirler" diye konuştu.

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