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105 yaşında korna virüs yendi, alkışlarla taburcu edildi
BATMAN’DA KORONA VİRÜS ŞÜPHESİ İLE ÖZEL BİR HASTANEYE BAŞVURAN 105 YAŞINDAKİ GÜLİ KARUÇ İSİMLİ KADIN HASTA 8 GÜNLÜK TEDAVİ SÜRESİ SONRASI KORONA VİRÜSÜ YENEREK SAĞLIĞINA KAVUŞTU.
Sağlık 28.07.2020, 13:29
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Batman’da korona virüs teşhisi ile hastaneye yatırılan 105 yaşındaki Güli Karuç isimli kadın, 8 günlük tedavi süresi sonrası korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
Batman’da solunum sıkıntısı, öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile özel bir hastaneye başvuran 105 yaşındaki Güli Karuç’a korona viüs teşhisi konuydu. Özel bir hastanede korona virüs tedavisi gören 105 yaşındaki hasta Güli Karuç, 8 günlük tedainin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Karuç’un tedavi süreci hakkında bilgi veren uzman Dr. Ahmet Nas, "Hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Darısı diğer bütün hastaların başına” dedi.
Hasta yakınları da hastane personeline teşekkür ederken Güli Karuç, alkışlar eşliğinde evine gönderildi.
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