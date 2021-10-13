banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bitcoin düşüşe geçti
Bitcoin düşüşe geçti
Squid Game nasıl tuttu?
Squid Game nasıl tuttu?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması

100 Yataklı Güney Yüreğir Devlet Hastanesi ihalesi Kasım’da

Adana’nın yanı sıra bölgeye bir asırdan fazla sağlık hizmeti sunarken depremden zarar görmesi sonucu yıkılan Adana Devlet Hastanesi’nin yerine planlanan 100 Yataklı Güney Yüreğir Devlet Hastanesi ihalesinin Kasım ayında yapılacağı bildirildi.

Sağlık 13.10.2021, 10:56
100 Yataklı Güney Yüreğir Devlet Hastanesi ihalesi Kasım’da

Adana’nın yanı sıra bölgeye bir asırdan fazla sağlık hizmeti sunarken depremden zarar görmesi sonucu yıkılan Adana Devlet Hastanesi’nin yerine planlanan 100 Yataklı Güney Yüreğir Devlet Hastanesi ihalesinin Kasım ayında yapılacağı bildirildi.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, merkez Yüreğir ilçesi, Seyhan Mahallesi’nde bulanan 20 bin metrekare alan üzerine yapımı planlanan hastane binasının oturum alanının 9 bin 155 metrekare, toplam kapalı alanının 25 bin 175 metrekare, bodrum, zemin ve artı 3 kat olarak planlandığını söyledi.

Hastanenin 97 yatak kapasiteli olacağını belirten Ay, “Hastanede 4 adet ameliyathane, 5 adet yeni doğan, 8 adet 1’inci basamak olmak üzere toplam 13 yoğun bakım yatağı, 28 poliklinik, 2 adet röntgen, 2 adet ultrason ve 1 adet bilgisayarlı tomografi ünitesi bulunacak" dedi.

Ay, 1896’dan 2013 yılına kadar Adana’nın yanı sıra bölgeye sağlık hizmeti sunan ve depremde hasar gördüğü için yıkılan Adana Devlet Hastanesi yerine yapılacak 100 Yataklı Güney Yüreğir Devlet Hastanesi’nin ihalesi 26 Kasım’da gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1