100 milyon dozluk Sputnik V aşısı anlaşması yapıldı

RDIF'ten yapılan açıklamaya göre, RDIF ile Hindistan'ın önde gelen aşı ve ilaç üreticilerinden Panacea Biotec, Hindistan'da yılda 100 milyon doz Sputnik V aşısı üretilmesi konusunda partnerlik yapmak için anlaşmaya vardı.

Açıklamada sözlerine yer verilen RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, "Aşı alanındaki partnerlikler, pandeminin aşılması için anahtar konumda. Panacea Biotec'le varılan anlaşma, aşının Hindistan'da üretilmesi ve uluslararası partnerlerimize tedarikinin sağlanması için önemli bir aşama" dedi

Mart ortasında Hint Stelis Biopharma ile 200 milyon dozluk anlaşma imzalanmıştı

Sputnik V aşısının üretim hacminin geniş coğrafyalara yayılması için çalışmalarını sürdüren RDIF, 19 Mart'ta Hindistan'da 200 milyon doz Sputnik V aşısı üretilmesi için Stelis Biopharma şirketiyle partnerlik anlaşması imzalandığını açıklamıştı.

Sputnik V aşısı, bugün itibarıyla yaklaşık 1.5 milyar kişinin yaşadığı 59 ülkede tescil edildi.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.