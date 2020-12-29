10 kişilik Dünya Sağlık Örgütü ekibi Vuhan'a gidiyor!

Dünya Sağlık Örgütüne bağlı 10 kişilik uzman ekip Ocak ayının ilk haftası Çin'in başkenti Vuhan'a gidiyor.

Uzman ekip Çinli araştırmacılar tarafından toplanan insan ve hayvan örnekleri de dahil olmak üzere kanıtları incelemek ve ilk çalışmalarını devam ettirmek için Vuhan'a yolculuk edecek.

DSÖ ekibi üyesi Almanya Robert Koch Enstitüsü'nden biyolog Fabian Leendertz, amaçlarının suçlu ülkeyi bulmak olmadığını ifade ederek “Ne olduğunu anlamaya çalışmak ve sonra bu verilere dayanarak gelecekte riski azaltmaya çalışıp çalışamayacağımızı görmekle ilgili” dedi.

Leendertz, amaçlarının virüsün ne zaman dolaşmaya başladığını ve Vuhan'dan kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek olduğunu bildirdi. Ekibin araştırmasının ortalama 4 veya 5 hafta süreceği belirtildi.

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