1 Temmuz’a saatler kala Zonguldak’ta vaka sayıları düştü

Zonguldak’ta haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide 69,35 olan vaka sayısı 59,99’a düştü. Kurallara uyan Zonguldak’ta caddeler sakin kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Temmuz’da kısıtlamaların tamamen kaldırılacağını duyurdu. Kısıtlamaların kalkmasına saatler kala Zonguldak’ta da sakinlik hakim oldu. Sağlık Bakanlığının 19-25 Haziran tarihleri arasında illere göre vaka sayıları kapsayan haftalık verilerine göre Zonguldak’ta vaka sayıları 59, 99’a kadar indi. 100 bin kişide görülen Covid vakaları istatistiklerine göre Zonguldak, Bartın ve Karabük illeri arasında Zonguldak en çok düşüş yaşanana iller arasında yer aldı.

Kentte maske, mesafe ve hijyen kuralları vatandaşlar tarafından yerine getiriliyor. Salgın denetim ekipleri de kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Öte yandan kentte aşılama çalışmaları da devam ediyor. Aşı sırası gelen vatandaşlar ise MRHS üzerinden randevu alarak aile hekimleri ve hastanelerde Covid-19 aşısı oluyor.

“5 ilde artış 12 ilde düşüş yaşandı”

Açıklanan son verilere göre Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 ildeki 5 ilde vaka sayıları arttı, 12 ilde düştü, 1 ilde ise aynı kaldı. 12-18 Haziran illere göre vaka sayıları raporunda Karadeniz’de 4 ilde vaka sayıları artarken, 19-25 Haziran tarihleri arasındaki illere göre vaka sayılarında 5 ilde vaka artışı olduğu gözlemlendi. Karabük’te 36,94 olan vaka sayısı 33,66’ya düştü. Bartın’da 29,65 olan vaka sayısı 44,23’e yükseldi. Zonguldak’ta 69,35 olan vaka sayısı 59,99’a düştü.

"1 Temmuz’dan sonra daha çok dikkat etmemiz lazım"

Kentte esnaflık yapan Muhammed Ali isimli genç, kurban bayramı öncesi alışveriş hareketliliğinin başladığını ifade etti. Ali, "Pandemi baya zor bir süreçti. İşyerlerin açılmaması, kiraların ödenememesi etkiledi. Kısıtlamalar kalkıyor. Güzel bir şey. Hastalığın tamamen bitmesi lazım. Bitmediği sürece aktif olarak etkileneceğini sanmıyorum. Şimdi bir bayram hareketliliği var. Bayram hareketliliği bittikten sonra işler biraz durulur. Ben aşı oldum. Aşı olduk korunuyoruz ama maske, mesafe ve hijyene de dikkat etmek gerekiyor. 1 Temmuz’dan sonra daha çok dikkat etmemiz lazım. Önlemimizi almaz daha kötü olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Esnafa olumlu yansımasını bekliyoruz"

1 Temmuz itibariyle herkesin eski düzenine geri döneceğini söyleyen Yunus Kont isimli esnaf da şu ifadelere yer verdi:

"Kısıtlamalar kalkıyor. İki senedir büyük mücadele verdik. 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların kalkmasıyla herkes eski işine inşallah dönecek. Beklentimiz bu yönde. Vatandaşımız da bu hastalık sürecinde evlerinde kaldı. Ona göre de çalışma saatlerimizi uzatacağız. Hareketliliğin artmasını bekliyoruz. İnşallah bu esnafa komple yansır. Vatandaşlarımız kısıtlamaların kalkmasıyla maskeyi, tedbiri elden bırakmamalı. Bu konuda Türk Milleti olarak rahat etme anlamında biraz hevesliyiz. Maskeyi elden bırakmayalım. Önümüzde güzel günler olacağına inanıyoruz."