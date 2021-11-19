banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İlk korona virüs hastası Wuhan'da canlı hayvan pazarında
İlk korona virüs hastası Wuhan'da canlı hayvan pazarında
Sibel Can, AKM'de ilahi söyledi
Sibel Can, AKM'de ilahi söyledi
50+1 nedir? 50+1 sistemi neden tartışılıyor?
50+1 nedir? 50+1 sistemi neden tartışılıyor?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler

1. Doğu Pediatri Kongresi başladı

Doğu Pediatri Derneğinin Diyarbakır Dicle Üniversitesi kongre merkezinde düzenleyeceği 1. Doğu Pediatri Kongresi başladı.

Sağlık 19.11.2021, 13:18
1. Doğu Pediatri Kongresi başladı

Doğu Pediatri Derneğinin Diyarbakır Dicle Üniversitesi kongre merkezinde düzenleyeceği 1. Doğu Pediatri Kongresi başladı.

1. Doğu Pediatri Kongresi çocuk sağlığı ve hastalıklarının konuşulacağı çocuk kongresi bölgede geniş katılımlı ilk kongre olma özelliği taşırken, tüm illerden çocuk hekimlerinin katıldığı kongre dün itibariyle 18 kurslar ile başlayıp bugün ise yapılan oturumlar ile devam etti.

Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde yapılan toplantı öncesi Doğu Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Velat Şen ve Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Asena yapılan kongre ile ilgili bilgi verdiler.

“Meslektaşlarımızın bilimsel kongrelere katılmaları çok önemli”

Bölgede ilk defa bu denli geniş katılımlı bir kongre düzenlediklerini belirten Doğu Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Velat Şen, “Geçtiğimiz yıl kurulan derneğimiz ile 2020 yıl sonu bulaşma toplantılarını 668 kişiyle gururla gerçekleştirdik. Umuyoruz ki bu 4 gün içerisinde burada hem bilimsel oturumlarımız hem de sosyal programlarımız çok verimli geçecektir. Seçkin konuşmacılarımız çocuk sağlığı ve hastalıklarında birçok gelişmeleri bizlere ayrıntılarıyla aktaracaklardır. Meslektaşlarımızın bu şekildeki bilimsel kongrelere katılmalarının çok önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.

“Çocuk sağlığı ve hastalıklarını masaya yatıracağız”

1. Doğu Pediatri Kongresi’ni gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Asena ise, “2020 yılında kurduğumuz Doğu Pediatri Derneği nihayetinde online toplantılar sonrası şu an 865 katılımcı ile bir büyük pediatri çocuk sağlığı ve hastalıklarını konuştuğumuz, her yönüyle konuştuğumuz bir kongre gerçekleştiriyoruz. Davetimize icabet eden Uluslararası Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu hocamız, yine Bilim Kurulunun üyesi çok kıymetli Prof. Dr. Ateş Kara hocamız ve ismini sayamadığım onlarca hocamız şu an burada Diyarbakır’da ve çok geniş bir katılımla 1. Doğu Pediatri Kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bizim için şu an geldiğimiz nokta inşallah bir adım bir başlangıç olacak ve her yıl bunu daha da geliştirerek her yıl çocuk sağlığı ve hastalıklarını masaya yatıracağız. Diyarbakır’da konuşacağız bunun için de sizlere de çok teşekkür ediyoruz. 18 Kasım’da 3 adet kurslarla başladık. Çocuk nöroloji, çocuk acil ve yoğun bakım, kursumuz ve çocuk EKG Kursu yani kardiyoloji kursu bugün itibariyle kongremizin ilk günü ve biliyorsunuz 2 yıldır gündemimizde olan korona virüs oturumumuzla devam edecek ilk gün. Akabinde her yönüyle yani çocuk sağlığı ve hastalıklarını ilgilendiren nöroloji, metabolizma, beslenme, endokrin acil yoğun bakım tüm yönleriyle dolu dolu bir kongre geçireceğiz. Akabinde sosyal programlarımız olacak, katılımcılarımızı ağırlama adına. Yani özetle çocuk sağlığı ve hastalıkları her yönüyle ele alınacak” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından 21 Kasım’a kadar sürecek olan ve çocukların sağlığının konuşulacağı 1. Doğu Pediatri Kongresi çeşitli oturumlarla başladı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6