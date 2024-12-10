Hangi Kadrolar Açılacak?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; özellikle eleman temininde güçlük çekilen bölgelerde ve hizmet dallarında görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alınacak personel dağılımı şu şekilde:

1 Diyetisyen

9 Ebe

2 Hemşire

25 Sağlık Memuru

1 Sağlık Teknikeri

3.652 Tabip

22.983 Uzman Tabip

Sağlıkta Hizmet Kalitesi ve İşsizliğe Katkı

Bu karar, hem sağlık hizmetlerinin daha verimli sunulmasını sağlayacak hem de binlerce sağlık personeline iş imkânı sunacak. Özellikle uzman tabiplerin geniş bir kadroyla istihdam edilmesi, sağlık sektöründeki kritik ihtiyaçların karşılanmasında büyük rol oynayacak. Bunun yanı sıra, iş gücünün sağlık sektöründe değerlendirilmesi, işsizliğin azaltılmasına yönelik olumlu bir adım olarak görülüyor.

Geniş Kapsamlı İstihdam

Sözleşmeli sağlık personeli alımında öncelik, sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesine ve özellikle kırsal bölgelerde ihtiyaçların karşılanmasına verilecek. Bu hamle, Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedeflerken, sağlık alanındaki iş gücüne de büyük bir fırsat sunuyor.

Bu düzenleme, sağlık sektöründeki gelişmelerin yanı sıra ekonomik açıdan da geniş kapsamlı bir iyileşmenin habercisi olabilir. Yeni istihdam edilen personelin ülkenin sağlık sistemine ve genel iş gücü piyasasına olumlu katkılar sağlaması bekleniyor.