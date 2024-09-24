Schafer Yönetim Kurulu Başkanı Murat AslanSağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Tıp Fakültesi Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Memişoğlu, 'Cerrahi ve Etik' konulu açılış dersinde tıp fakültesi öğrencilerine konuşma yaptı. Programda; İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Alış ile çok sayıda öğretim görevlisi ve tıp fakültesi öğrencisi de yer aldı. Bakan Memişoğlu, törendeki konuşmasının ardından tıp fakültesi öğrencilerinin sorularını da yanıtladı.

'DÜNYADA SAĞLIK LİDERLİĞİ HEDEFİYLE KOŞAN BİR ÜLKEYE İHTİYACIMIZ VAR'

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Türkiye, sağlıkta gerçekten hizmet alanında çok iyi yerlerde. Bugün baktığınız zaman hem ulaşılabilirlik hem bilgi hem altyapı anlamında Türkiye, gerçekten dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesi. Onun için bunu hiç alçakgönüllülükle söylemiyorum, hem insan gücüyle, bilgisiyle, hem teknolojisi ile çok iyi yerlerdeyiz. Ama bu yetmez, bu saatten sonra Türkiye, sadece hizmetini üreten bir ülke olmaktan çok bilgisini üreten, tıbbın ve sağlığın teknolojisini de üreten ülke olmak zorunda. Yani yeni bir şeyler söyleyen, yeni bir şeyler dünyaya hediye eden, bilgisi ile teknolojisi ile dünyada sağlık liderliği hedefiyle koşan bir ülkeye ihtiyacımız var. Biz sadece sizleri buna hazırlıyoruz, bunu başaracak sizlersiniz" diye konuştu.

'SİZLER BİR İNSANIN CANINI KURTARMAK İÇİN GECENİZİ GÜNDÜZÜNÜZE KATIYORSUNUZ'

Bakan Memişoğlu, Gazze'de yaşananlara atıfta bulunarak, “Biz insanlık için varız. Dün de söyledim, organ nakli kongresinde. 45 bin kişiyi dünyanın gözü önünde binlerce insanın canına kıyan birileri varken sizler bir insanın canını kurtarmak için gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz. Yıllarca emek sarf ediyorsunuz. Bizler iyi tarafız. Biz değerli olmak istiyoruz. Saygı görmek istiyoruz diyoruz. Onun için bunu kaybetmeyeceğiz, empatiyi kaybetmeyeceğiz, adanmışlığı kaybetmeyeceğiz. Çalışkanlığı kaybetmeyeceğiz, ne olursa olsun. Ben yalnızca bir bakan olarak değil, aynı zamanda bir hekim olarak söylüyorum. 35 yıllık bir hekim olarak söylüyorum; emin olun aynada gözlerime baktığım zaman, binlerce canın kurtarılmasına vesile olan insan olarak kendimi görüyorum. Bu yeter. Onun için sizler bu idealizmi kaybetmeden çalışacaksınız. Bu beyaz önlük sadece bir beyaz önlük değildir. Bu beyaz önlük, iyiliğin, temizliğin, saflığın, adanmışlığın bir timsalidir. Bunu hiç çıkarmayın" dedi.

'SAYILARA BAKTIĞINIZ ZAMAN ÖYLE ÇOK DA ABARTI BİR SAYI YOK'

Konuşmasının ardından tıp fakültesi öğrencilerinin sorularını da yanıtlayan Bakan Memişoğu, hekimlerin yurt dışına gitmesi konusundaki soruya ise "Hekimlerin yurtdışına gidişi konusu çok spekülatif bir konu. Herkes bir şey söylüyor ama sayılara baktığınız zaman öyle çok da abartı bir sayı yok, onu bilmenizi istiyorum. Böyle bir negatif algı var. Hekim sisteminin dışına çıkmaya çalışıyor, dünyada da böyle. Özellikle Covid'den sonra. Covid'de çok büyük bir yoğunluktan sonra, haklı olarak doğal olarak, hekim biraz depresyona giriyor. Çünkü düşünün ki; Covid'de herkes evinde birbiriyle temas kurmazken sağlıkçılar ölümle mücadele eden bir gruptu. Doğal olarak depresyona girdi sağlıkçılar, dünyada da böyle. Bizim bunu sanki herkes dışarı gidiyormuş gibi bir algıya dönüştürmememiz lazım. Önemli olan oraya gidenlerin, giderse ki; gitmesinin de belki faydası var, giden insanların bizim buradaki değerlerimizden kopmamasını sağlamamız lazım' diyerek cevaplandırdı.

'SİZLER YARATILAN EN KUTSAL VARLIK OLAN İNSANA DOKUNACAKSINIZ'

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın ise konuşmasında, “Sizler yaratılan en kutsal varlık olan insana dokunacaksınız. Onlara dokunmanızla hayat vereceksiniz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de; Kim bir insanı öldürürse, bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Diğer taraftan da aynen şöyle devam eder; kim de bir canlı kurtarırsa, bütün insanlığı kurtarmış olur. Buna benzer ifadeler sadece Kur'an-ı Kerim'de değil diğer kutsal kitaplarımızda da zikredilmektedir. Buna rağmen bu ilkelere uymayan milletler ve insanlar tarihte bir kara leke olarak kalacaklardır. Bu vesileyle Gazze'de binlerce şehit edilen insanları rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Bakan Memişoğlu'na öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. Üniversite adına plaket takdimi yapılmasının ardından program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.