Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın canlı yayınında kadına şiddet!

Star TV'de yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında kadına şiddet olayı yaşandı. Küfür ve tokatlar havada uçuşurken canlı yayında Seda Sayan'ın sadece seyirci kalması sosyal medyada çok konuşuldu. Türkiye'de neredeyse her gün kadına şiddet haberleriyle karşılaşıyoruz fakat bu sefer olayın canlı yayında yaşanması büyük tepki çekti.

Şiddet, Murat ve Havvanur ikilisi arasında yaşandı. Canlı yayında yaşanan kadına şiddet esnasında ise programın sunucusu "Kadırgalı Seda" olarak nam salan ünlü şarkısı Seda Sayan'ın tavırları tepki çekti.

Olay anında reji ekibi görüntüleri moziklese de izleyenler kadına şiddet olayına şahit oldu.

Seda Sayan'ın şiddet olayından sonra hiçbir şey olmamış gibi programa devam etmesi de yaşananların tuzu biberi oldu.