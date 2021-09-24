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Sabaha karşı etkisini arttırdı! Her yer beyaza büründü

Güncel 24.09.2021, 09:27
Sabaha karşı etkisini arttırdı! Her yer beyaza büründü
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Gümüşhane’de dün başlayan yağmur yağışı sabaha karşı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı ve yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.