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Sabah saatlerinde savaş alanına dönen Mescid-i Aksa'da ilk temizlik

Güncel 15.04.2022, 13:47
Sabah saatlerinde savaş alanına dönen Mescid-i Aksa'da ilk temizlik
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Saldırının izleri silinmeye çalışılıyor.