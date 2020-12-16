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Saatlerce soğukta tedavi edilmeyi bekledi

Güncel 16.12.2020, 11:03
Saatlerce soğukta tedavi edilmeyi bekledi
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Yaralamalı trafik kazasında yaralı atın durumu ‘yılan’ hikayesine döndü