Saadet Partisi'nin 19 Mayıs videosu olay oldu!

Son dönemlerde hazırladığı videolarla dikkat çeken Saadet Partisi, bugün de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı videosu ile gündemde.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile Saadet Partisi resmi Twitter hesabından bir video yayınladı. “Biz sizin yaşınızdayken…” notu ile yayınladığı videoda gençliğin mesajları yer alıyor.

Videoda;

"Siz bizim yaşımızdayken iş bulmuştunuz ya da kendi işinizi kurmuştunuz...

Siz bizim yaşımızdayken evlenmiştiniz, evet evet iki çocuğa bakıyordunuz...

Siz bizim yaşımızdayken ev geçindiriyordunuz, hatta ev almak için kenara para bile koyuyordunuz...

Siz bizim yaşımızdayken hayal kurup gerçekleştiriyordunuz...

Bizse gelecek kaygısı ile yaşıyoruz. Okusak da çalışsak da dikiş tutturamıyoruz. Bu ülkenin bir gençliği kaldı.

Ülkemiz için gençliği kıymetini bilelim" ifadeleri kullanıldı.