Sanayi ve enerji sektörünün öncü şirketlerinden ŞA-RA Enerji, 40 yıllık başarı hikayesini daha ileri taşımak ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz için resmi başvurusunu yaptı. Bugüne kadar enerji nakil hatlarından trafo ve şalt merkezlerine, telekomünikasyon projelerinden oto korkuluk sistemlerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren ŞA-RA Enerji, halka arz ile ulusal ve uluslararası büyüme hedeflerine ivme kazandırmayı amaçlıyor.

Şirketin halka arzla birlikte enerji nakil hatlarının modernizasyonu, kapasite artışı ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapma planı bulunuyor. Ayrıca, yenilenebilir enerji projeleri ve karbon ayak izi azaltma hedeflerine yönelik projelerin de bu sürecin odak noktalarından biri olacağı belirtiliyor.

ŞA-RA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı R. Mertay Türk, halka arz süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Şirket olarak, 40 yılı aşkın tecrübemizle enerji sektöründe önemli başarılara imza attık. Enerji nakil hatlarının tüm bileşenlerini üreten ve anahtar teslim projelerini gerçekleştiren Türkiye’de öncü ve dünyada sayılı firmalardan biriyiz. Bu alanda Türkiye’deki ilk halka arzı gerçekleştirecek firma olmanın gururunu yaşıyoruz.

Halka arz kararımız, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda attığımız stratejik bir adımdır. Hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada büyüme hedeflerimizi gerçekleştirebilmek adına önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Bu süreç, sadece finansal gücümüzü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilir ve yenilikçi projelerimizle daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmamızı sağlayacaktır.”

Global Başarılarla Desteklenen 40 Yıllık Köklü Geçmiş

1985 yılında temelleri atılan ŞA-RA Enerji, enerji nakil hatları, trafo ve şalt merkezleri, telekomünikasyon projeleri ile oto korkuluk sistemleri gibi ürünlerini kendi üreten ve geniş bir yelpazede faaliyet gösteren bir şirkettir. Bugüne kadar Türkiye’de toplamda 6.881 kilometrelik enerji nakil hattı ile çok sayıda iletim hattı projesini tamamlayan ŞA-RA Enerji, 120 ülkeye yayılan ihracat ağıyla yalnızca Türkiye’de değil, global ölçekte de kendini kanıtlamış bir marka olarak, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biridir.

ŞA-RA Enerji, 1.500’e yakın çalışanı ve toplam 9 ana fabrikasıyla, yıllık 592.000 ton üretim kapasitesine sahiptir. Kendi ürettiği ürünlerde yurt içinde yaklaşık %50 pazar payına sahip olan şirket, sürdürülebilirlik, mühendislik ve yenilikçi çözümleriyle enerji sektöründe fark yaratmaya devam ediyor.