Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda dün gerçekleştirilen esir takası çerçevesinde Almanya'ya sınır dışı edilen Rus muhalif aktivistler Ilya Yashin, Vladimir Kara-Murza ve Andrei Pivovarov, Almanya'nın Bonn şehrinde basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'daki savaşı eleştirdiği için tutuklanan Yashin, “Siyasi faaliyetlerimize devam edeceğiz, sorumluluğumuzun farkındayız. Rusya dışında Rus siyasetinin nasıl yapılacağını bilmiyorum ama öğrenmeye çalışacağım” dedi.

Gerçekleştirilen esir takasını isteği dışında Rusya'dan sınır dışı edilmek olarak gördüğünü belirten Yashin, “İçtenlikle söylüyorum, şimdi her şeyden çok evime dönmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Yashin, bundan sonraki görevinin ülkesinde özgürlük ve demokrasi için mücadeleye devam etmek olduğunu sözlerine ekledi.



“Onu bir diktatör, bir gaspçı ve bir katil olarak gördüğümü söyledim”

Vladimir Kara-Murza ise, Batı'nın Kremlin ile takas konusunda daha önce anlaşmış olsaydı Rusya'da cezaevinde hayatını kaybeden muhalif lider Alexei Navalny'nin hala hayatta olabileceğini söyleyerek, “Belki de Alexei burada ve özgür olurdu diye düşünmemek benim için zor” ifadelerini kullandı. Karısını bir daha asla göremeyeceğinden ve bir Rus hapishanesinde öleceğinden emin olduğunu söyleyen Kara-Murza, af için Vladimir Putin'e bir dilekçe yazmasının istendiğini belirtti. Kara-Murza, “Onu meşru bir başkan olarak görmediğimi, bir diktatör, bir gaspçı ve bir katil olarak gördüğümü söyledim. Ve merhamet için hiçbir dilekçeyi imzalamayacağımı. Çünkü hiçbir şeyden suçlu olmadığımı söyledim” şeklinde konuştu.