Rusya'dan flaş hamle! Hepsine el konacak!

22 gün önce Ukrayna'yı işgal etmeye karar veren Rusya, başlattığı savaşın sonucu olarak çok sert ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. ABD ve Avrupa'nın uyguladığı yaptırımların etkileri ülke ekonomisine yansımaya başlarken, Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptırım karşıtı önlemleri devreye sokacağını duyurdu.

ABD ve Avrupa tarafından uygulanan yaptırımlar, kiralama şirketlerinin Rus havayollarına kiraladıkları tüm uçakları ay sonuna kadar geri almalarını şart koşuyor. Ancak Rusya uçaklarından vazgeçmeye pek gönüllü değil.



Moskova'nın yabancıların ülkesindeki mal varlıklarına el koyacağı ve faaliyetlerini durduran firmalara kayyum atayacağı bir süredir kulislerde konuşuluyordu ancak ilk somut adım bu hafta geldi.

PUTİN İMZALADI, KİRALANAN UÇAKLARA EL KONUYOR

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus havayollarının yabancı şirketlerden kiralanan uçakları Rusya'da tescil ettirmesine ve bu uçaklara yerel uçuşa elverişlilik sertifikaları verilmesine izin veren yasayı imzaladı.

Söz konusu tasarı, Rus havayollarının kiraladıkları uçaklara el koymalarını ve uçakları iç hatlarda kullanmalarını mümkün kılarken, yabancı şirketlerin Rus hükümetinin onayı olmadan uçaklarını geri almalarını zorlaştıracak.

YÜZDE 85'İ KİRALIK, TOPLAM DEĞERİ 12,4 MİLYAR DOLAR

Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan en çok etkilenen sektörlerden biri kesinlikle havayolu endüstrisi. Havacılık firması Cirium'dan alınan verilere göre, Rus havayolları 305 Airbus ve 332 Boeing uçağı işletiyor. Cirium verileri, ülkedeki yabancı uçakların yüzde 85'inin kiralama şirketlerine ait olduğunu ve toplam değerinin 12,4 milyar Dolar olduğunu gösteriyor.

Rus havayollarının aktif filolarındaki uçaklardan sadece 144'ü Rusya'da inşa edildi. Rusya'nın Airbus ve Boeing dışında ayrıca Bombardier, Embraer ve ATR gibi Batılı üreticiler tarafından yapılan 83 ayrı uçağı daha var.

YEDEK PARÇA ERİŞİMİ KESİLDİ,RUSYA AĞIR BİR DARBE ALACAK

Airbus ve Boeing gibi Batılı Uçak üreticileri, Rus havayollarının bakımlarını yapmak ve uçaklarını güvenli bir şekilde uçurmak için ihtiyaç duydukları yedek parçalara erişimini şimdiden kestiler. Ancak şirketlerin kiraladıkları uçakları Rus topraklarındayken nasıl geri alabilecekleri belirsiz. Zaten söz konusu şirketlerden şimdiye kadar bir açıklama gelmedi. Uçakları geri isteyip istemeyecekleri bile hala belli değil.

Rus uçaklarının uçuşa elverişlilik sertifikalarını kaybetmesi ve yedek parçaya ulaşımının kesilmesinin ciddi bir kriz olduğuna dikkat çeken AeroDynamic Advisory genel müdürü Richard Aboulafia, "Rusya yabancı yapımı uçaklara erişimi kaybedince ülke ekonomisine ağır bir darbe alacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri operasyonlarının sadece Donetsk ve Luhansk ile sınırlı kalması durumunda Kiev'in kendilerine yönelik tehditlerinin son bulmayacağını söyledi.

PUTİN İLK KEZ BU KADAR SERT KONUŞTU

Yaptırımların etkisinin hissedildiği Rusya'da aykırı sesler yükselirken Devlet Başkanı Putin de tavrını sertleştirdi. Dün kameralar karşına geçen Putin, Batı yanlısı Rusları toplumdan uzaklaştırılması gereken 'hainler' olarak nitelendirdi.

Savaşın başladığı günden bu yana ilk kez bu kadar sert konuşan Putin, Ukrayna lideri Zelenski'yi hedefe koyarak, 'Nazilerle müzakere etmek kirli iş' dedi ve Batı'nın, 'Rus müziğini, kültürünü ve edebiyatını' yasaklayarak Nazilerin antisemitik pogromlarını tekrarladığını iddia etti.

YENİ BİR DALGA YOLDA

Putin'in konuşması bugün Batı medyasında geniş yer buldu. Birçok uzman konuşmayı 'korkunç' olarak nitelendirirken analistler Putin'in sert tavrının yakın zamanda geniş bir baskı dalgasının kapısını açacağını düşünüyor.



Siyasi analiz firması R. Politik'in kurucusu Tatiana Stanovaya, Putin'in bu konuşma ile Batı ve Batı yanlısı Ruslarla daha büyük bir hesaplaşmaya zemin hazırladığını söyledi. (Hürriyet)