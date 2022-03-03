Bilal KOÇAK

Putin’in yönettiği Rusya’nın, ABD ile nüfus çatışmasının son örneğini Rusya’nın, 2014’de önce Kırım ve geçtiğimiz ay da Ukrayna’yı işgaliyle yaşadık. ABD, NATO’yu kullanarak Yunanistan, Balkanlar ve Doğu Avrupa üzerinden Rusya’yı kıskaca almaya çalışırken, Sovyetler Birliği ve Çarlık Rusya’sı dönemine özenen Putin ise karşı bir hamleyle Ukrayna’yı işgal etti. ABD’nin, NATO’nun ve Avrupa Birliği’nin vaatlerine kanan Ukrayna, Rus ordusu tarafından yakıldı, yıkıldı. ABD ve Amerika arasındaki güç ve nüfus mücadelesinde olan Ukrayna ve halkına oldu. ABD Başkanı Biden ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg boşuna esip gürlüyor. İngiltere, Japonya, Kanada ve Avrupa Birliği ülkeleri yaptırımlar uyguluyor ama, modern Rusya’nın Çarı Putin hiç birini takmıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş küresel bir krize dönüşürken, Rusya-Ukrayna savaşının ateşi bizi de yakıyor. Mart sayımızda yer alan haberde Rusya-Ukrayna savaşının Türk ekonomisine yapacağı olumsuz etkilerin ayrıntıları yer alıyor.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÖNCÜ İSİM

İstanbul’un tarihi ilçesi Üsküdar, 500 bini aşan nüfusuyla Türkiye’nin bir çok ilinden daha büyük. Üsküdar’da iki dönemdir Belediye Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Hilmi Türkmen, insanımıza, çevreciliğe, hayvan haklarına, tarihi değerlerimize, kültür ve sanata yönelik önemli icraatlar gerçekleştirdi ve sosyal belediyecilik alanındaki projeleriyle öncü isim oldu. Çevreciliğe büyük önem veren Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, göreve geldikten sonra Üsküdar’da kişi başına düşen yeşil alan oranını iki buçuk katına çıkardı. Nakkaştepe Millet Bahçesi başta olmak üzere 60’a yakın yeni park projesini hayata geçirdi. “Sokak hayvanları bizlere öncelikle Allah’ın emaneti” diyen Başkan Hilmi Türkmen, sokak hayvanları için Minik Dostlar Kliniği’ni kurdu. Bu klinikte her gün en az 25 ameliyat gerçekleştiriliyor ve her ay binlerce hayvan tedavi ediliyor. İSMEK adı altında daha önceden İBB tarafından İstanbul’un tüm ilçelerinde kadınlara yönelik yürütülen meslek edindirme kursları İmamoğlu döneminde iptal edildi. Ancak Üsküdar Belediyesi buna duyarsız kalmadı. ÜSMEK (Üsküdar Meslek Edindirme Kursları) projesini Üsküdar’ın 16 mahallesinde uygulamaya başladı.

ÜSMEK kurs merkezlerinde müzik ve gösteri sanatları, sanat ve tasarım, kişisel gelişim, seramik ve cam, el sanatları, giyim üretim teknolojileri, yabancı dil gibi 72 alanda 3 bin 700 programda verilen eğitimler sürüyor. Üsküdar Belediyesi, Kadın ve Aile Danışma Merkezi, Kadın El Emeği Pazar Yeri, sağlık ve spor merkezleri, ÜSMEK ve ÜSİM projeleriyle kadınların hem sosyal hayata katılımı, hem de iş ve meslek sahibi olmalarına destek sağlıyor. Üsküdar Belediyesi sosyal yardım ve dayanışma alanında da öncülük yapıyor. “İdlib Hiç Olmadığı Kadar Soğuk. Çocuklar Çok Üşüyor” sloganıyla başlatılan yardım kampanyası sonrası toplanan 100 TIR dolusu malzeme, İdlib’deki yaraları sarmak üzere geçtiğimiz ay gönderildi. Hayata geçirdiği etkinliklerle Üsküdar’ı İstanbul’un kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi tarafından, her sene geleneksel olarak düzenlenen Kitap Fuarı’nın 7.’si gerçekleştirildi. Bu fuar ile her yıl iki yüz binden fazla okurun buluşma noktası oluyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal belediyecilik alanındaki icraatlarıyla Ekovitrin Mart sayısının kapak konusu oldu.

GİRİŞİMCİ KADINLAR İŞ DÜNYASINDA YÜKSELİYOR

İş dünyasında kadın girişimciler ve yöneticilerin sayısı giderek artıyor. 2021 TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 190 bin kadın girişimci bulunuyor. Bunların yüzde 24’ü toptan ve perakende ticaret, yüzde 20’si de imalat sektörlerinde faaliyet sürdürüyor. Kadın girişimcilerin en çok tercih ettiği sektörler; bilgi ve iletişim, bilimsel ve teknik faaliyetler, idari ve destek hizmetleri, danışmanlık, koçluk, eğitim ve turizm. Türk iş dünyasında kadın yöneticilerin sayısında da artış olduğunu görüyoruz. Özel röportaj, haber ve analizlerle Mart sayımızda bu konuya geniş bir yer ayırdık.

METAVERSE: SANAL DÜNYA DÖNEMİ

Yaşadığımız dünya, artık sermayeye dar geliyor. Dijital çağın yönünü belirleyen, dev bütçeli kuruluşlar, bambaşka yaşam alanları ve yeni sanal dünyalar inşa etme gayretinde. Şimdiden hatırı sayılır meblağlara Mars, Venüs ve Ay’dan arazi veya ‘Metaverse’den arsa ve emlak satın alan insanları göz önünde bulundurursak, ‘yeni dünyanın’ beraberinde getireceği taze ve ek ekonomik potansiyeli de anlamış oluruz. Ekovitrin yazarı Mikayil Baydaroğlu’nun kaleme aldığı analizde metaverse ile ilgili ilginç detaylar yer alıyor.

KÜRESEL GIDA GÜVENLİĞİ

Önemli bir analizi de Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis kaleme aldı. Ünlü iş adamı, küresel gıda güvenliği ve güvencesinin tehdit altında olduğuna dikkat çekiyor. Mehmet Reis makalesinde dünya genelinde 670 milyon obez olmak üzere 2 milyar insan aşırı beslenme kaynaklı sağlık sorunları yaşadığını, 850 milyonu aç, 2.1 milyar insanın ise güvenli, besleyici ve yeterli gıdaya düzenli erişemediği için açlıkla savaş verdiğini belirtiyor. Analizin detayları Mart sayımızda. Ekovitrin Mart sayısı önemli araştırmalar, dosyalar, özel haberler ve analizlerin yer aldığı dopdolu bir içerikle siz okuyucularımızla buluşuyor. Önümüzdeki ay görüşmek üzere…