banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Rusya Lviv'de havalimanını vurdu

Güncel 18.03.2022, 10:53
Rusya Lviv'de havalimanını vurdu
1/7

Rusya, Ukrayna’nın Lviv kentinde havalimanının yakınlarını hedef aldı.