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Rusların çekildiği Bucha'da savaşın acı yüzü

Güncel 04.04.2022, 11:38
Rusların çekildiği Bucha'da savaşın acı yüzü
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Ukrayna'nın Bucha kentinde Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından sokaklarda çok sayıda sivilin cansız bedeni görüntülendi.