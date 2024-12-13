RUSAL'ın Mühendislik Departmanı tarafından geliştirilen teknoloji halihazırda Krasnoyarsk Alüminyum Döküm Tesisi'ndeki (KrAZ) konteyner terminalle test ediliyor. Teknoloji, makine görüşü ve yüksek hassasiyetli konumlandırma sistemlerinin konteynerleri tanıdığı ve takip ettiği terminalin dijital ikizinin oluşturulmasını içeriyor. Sistem, alüminyum yüklemeyi bekleyen tüm konteynerlerin konumlarını ve kimlik numaralarını kaydediyor.



Proje, ComNews Ödüllerinde “En İyi Dijital Lojistik Çözümü” kategorisinde Dijital Ekonomi 2024 için En İyi Çözümler ödülünü kazanmasıyla da öne çıkıyor. Ödül töreni 6 Aralık 2024 tarihinde Moskova'da gerçekleşmiş bulunuyor.



KrAZ Ticaret Direktörü Vadim İvanov konu ile ilgili görüşlerini şöyle ifade etti: “Etkinliğini kanıtlamış olan bu proje, önümüzdeki iki yıl içinde konteynerlerle alüminyum sevkiyatını %60 oranında artırmayı amaçlayan geniş bir önlemler dizisinin parçasıdır. Konteynerler, özellikle çok-modlu taşımacılıkta en iyi kargo güvenliğini, maksimum hızı ve lojistik kolaylığı sağlamaktadır. KrAZ'ın devasa üretim hacimleri göz önüne alındığında, sevkiyatta böylesine önemli bir artış, süreçlerin dijitalleştirilmesi olmadan mümkün olamazdı. Bu hedefe ulaşmak için, terminallerin yakınında konteynerlerin çok katlı depolanması için düz bir beton platform inşa ettik, önümüzdeki yıl bir tane daha inşa edilmesi planlanıyor” dedi.



RUSAL, sinir ağları, makine vizyonu ve büyük veri analizinden yararlanarak üretim süreçlerini dijitalleştirmek için çok sayıda proje uyguluyor. Yapay zeka, şirket çalışanlarının rutin görevleri en aza indirmesine yardımcı olarak teknolojik süreçlerin doğruluğunu ve verimliliğini artırırken zamandan tasarruf sağlıyor. Şirketin dijitalleşme konusundaki başarısı, yapay zekanın potansiyelinin ve pratik uygulamalarının tanıtılmasında önemli bir rol oynuyor.



RUSAL Mühendislik Departmanı Üretim Otomasyonu Direktörü Mikhail Grinishin, ise “Proje başlatılmadan önce konteynerler mevcut alanda sistematik olarak düzenlenmiyor ve konumları kaydedilmiyordu. Bu durum çoğu zaman gerekli konteynerlerin bulunmasını geciktiriyor ve terminalin iş hacmini etkiliyordu. Konteyner terminalini ve yükleyicileri, ondan fazla benzersiz makine öğrenimi modeli aracılığıyla konteynerleri ve numaralarını tanıyan kameralarla donattık. Sistem ayrıca ağırlık ve hacim gibi ek görsel etiketleri kaydediyor ve konteynerlerle ilgili eylemleri günlüğe kaydediyor. Yükleyicilere ayrıca GPS sensörleri takılarak her bir konteynerin kesin konumu belirlenebiliyor. Tüm bu veriler terminalin sanal bir modelini oluşturur. Yükleyici operatörü tabletinde, terminal haritası üzerinde gerekli konteynerlerin gerçek zamanlı konumunu gösteren bir görev alıyor” dedi.



Daha önce bir konteynerin yerini tespit etmek ve yükleme için hazırlamak ortalama 30 dakika sürüyordu. Yeni teknoloji bu süreyi büyük ölçüde azaltıyor. KrAZ konteyner terminalindeki başarılı testlerin ve uygulamanın ardından şirket, bu teknolojiyi ağındaki diğer alüminyum döküm tesislerine de yaygınlaştırmayı planlıyor.