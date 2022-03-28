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Rus saldırısı sonrası Jitomir'de yıkım görüntülendi

Güncel 28.03.2022, 15:56
Rus saldırısı sonrası Jitomir'de yıkım görüntülendi
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Rus saldırısından en çok etkilenen kentlerden biri olan Jitomir'de Rus bombardımanın ardından meydana gelen yıkım görüntülendi.