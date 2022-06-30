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Rus milyarderlerin güvenli limanı Muğla

Güncel 30.06.2022, 14:22
Rus milyarderlerin güvenli limanı Muğla
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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rus iş insanlarına uygulanan yaptırım sonrası Rus milyarder iş insanları uluslararası sulardaki milyon dolarlık yatlarını Muğla kıyılarına yanaştırdı.