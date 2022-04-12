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Rus askerlerinin çekildiği Gostomel’de geriye bir enkaz kaldı

Güncel 12.04.2022, 13:59
Rus askerlerinin çekildiği Gostomel’de geriye bir enkaz kaldı
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Rus güçlerinin Ukrayna’nın Kiev yakınlarında bulunan Gostomel kentinden çekilmesinin ardından bölgede meydana gelen yıkım görüntülendi.