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Rus askerlerin saldırıları sonrası Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukraynalı askerler patlamayan mermileri topluyor

Güncel 26.02.2022, 10:58
Rus askerlerin saldırıları sonrası Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukraynalı askerler patlamayan mermileri topluyor
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