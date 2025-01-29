Şahin'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Tüm uyarılarımıza rağmen üzülerek görüyoruz ki TV 100 ekranlarında yapılan bu terbiyesiz hareket, aslında bazı kişilerin perde arkasındaki niyetlerini ve meselenin gazetecilik olmadığını göstermektedir. Üst Kurulumuz, halkımıza yönelik bu ahlak dışı hareketle ilgili inceleme başlatmış olup, hazırlanacak rapor doğrultusunda ilk toplantıda gerekeni yapacaktır."

RTÜK’ün başlattığı inceleme sürecinin, kurulun bir sonraki toplantısında gündeme alınarak değerlendirilmesi bekleniyor.