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Ronaldo, Dünya Kupası'nda!

Spor 30.03.2022, 11:33
Ronaldo, Dünya Kupası'nda!
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Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Portekiz, tarihinde üst üste 5, toplamda ise 8. kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.