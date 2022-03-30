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Ronaldo, Dünya Kupası'nda!
Spor
30.03.2022, 11:33
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Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Portekiz, tarihinde üst üste 5, toplamda ise 8. kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
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