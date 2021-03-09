Robinson Ziya dedenin adasını kuraklık vurdu, ilk defa yarım ada oldu

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Elazığ ile Tunceli arasında Keban Baraj Gölü Havzası’ndaki bir adaya 16 yıl önce yerleşerek sessiz sedasız binlerce fidan dikerek örnek olan 82 yaşındaki Ziya Abay, suların çekilmesiyle birlikte yarım ada haline gelen "Huzur Adam" dediği yere artık yürüyerek gidip gelmeye başladı. Daha önce teknesiyle şimdi ise yaklaşık 2 kilometre yürüyerek adasına ulaşan Abay, bahar öncesi yeni fidan dikimi ve temizlik çalışmalarına başladı.