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Yola devrilen kamyonu kaldırmak için yoğun uğraş verdiler

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde yola devrilen kamyonu kaldırmak için ekipler yoğun uğraş verdiler.

RİZE 15.08.2022, 19:39
Yola devrilen kamyonu kaldırmak için yoğun uğraş verdiler

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde yola devrilen kamyonu kaldırmak için ekipler yoğun uğraş verdiler.

Edinilen bilgiye göre, Nurettin Pertek idaresindeki Tunca Belediyesi’ne ait 33 F 2271 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yola devrildi. Devrilen kamyonun içerisinden yara almadan kurtulan Pertek, aracını devrildiği yerden çıkartmak için yardım talebinde bulundu. Kullanılamaz hale gelen kamyon kaza yerinde bulunan iş makineleri tarafından devrildiği yerden uzun uğraşlar sonucu kaldırılarak vinç ile götürüldü.

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