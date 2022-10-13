Üniversite öğrencilerine Rize’nin güzellikleri tanıtıldı

Rize’de üniversite öğrencileri, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen “Güç Sende, Biz de Yanında” etkinliğinde buluştu.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi koordinasyonunda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Kampüsü’nde gerçekleştirilen “Güç sen de, Biz de yanında!” etkinliği ile üniversite öğrencileri Rize’nin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal zenginlikleri tanıtıldı. Düzenlenen etkinliğe katılan Rize Valisi Kemal Çeber, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü ile stantları gezdi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Yusuf Yılmaz, "Tamamen şenlik havasında geçen bir organizasyon oldu. Özellikle şehrimize ilk kez gelen 1. sınıf öğrencileri için büyük fırsat. Çeşitli kamu kuruluşları ve STK’lar açtıkları stantlarla ilimizi tanıtıyorlar. Öğrencilerimiz için benzer faaliyetleri bizler de sıklıkla gerçekleştireceğiz. Güzel şehrimizde güzel anılar biriktirmelerini sağlayacağız" şeklinde konuştu.